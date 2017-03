"Este equipo necesita ahora por encima de todo unidad"

-contra el Chiclana, ¿necesidad u obligación?

-De todo. Creo que el único borrón que hemos hecho últimamente es el partido de la Roteña aquí. Porque los dos fuera de casa, el empate en El Viso y con la Valverdeña, pueden ser lógicos, porque además creo que el equipo hace dos buenos partidos. Pero todo el mundo, incluyéndome a mí, tenemos un poco en la retina la imagen que dimos el día de la Roteña, que fue una imagen mala por parte del equipo y como comenté el otro día, por parte mía. Entonces, tenemos un déficit de dos puntos de ese día y para nosotros el del domingo es un partido muy importante.

Vamos a ser nuestro principal rival: a nuestro nivel, creo que ganamos; al nivel de la Roteña, lo vamos a pasar mal"

-¿Qué Chiclana espera?

-Es un equipo que ha tenido altibajos, es el tercer entrenador que tiene; altibajos en cuanto a jugadores, tenía a Caballero, Samuel, Fran Mejías, que se ha ido... Es un equipo que no sabemos lo que nos puede dar porque dependiendo un poco de los jugadores que tenga es un equipo u otro. Tiene buenos jugadores y como todos los partidos será difícil pero el domingo, el principal rival nuestro vamos a ser nosotros mismos. Es decir, creo que si estamos al nivel que estuvimos en partidos que no fuera el de la Roteña, creo que vamos a ganar. Si estamos al nivel de la Roteña, lo vamos a pasar mal.

-Después de haber sido ratificado por la junta directiva, ¿tiene la sensación de que se la juega en el partido contra el Chiclana?

-Es que no me preocupa, en absoluto. Ahora mismo creo que lo más importante es el equipo: este es un equipo enormemente serio, muy serio, y las cosas que no son serias creo que perjudican sobre todo a este equipo. Entonces, me preocupa que este tema pueda afectar a determinados jugadores el domingo pero no por mí sino por el equipo. Mi cargo siempre está a disposición de la junta directiva. Nunca voy a decir me echáis, me tenéis que pagar. No, la directiva sabe desde el principio que mi cargo está a disposición de ellos siempre, y voy a trabajar hasta el último momento y además tengo esperanzas de que el equipo puede conseguir su objetivo. Porque si no, no estaría. Si en un momento determinado viera que mi salida fuera lo mejor para el equipo, yo mismo tomaría la decisión porque no hay tema económico ni de ningún otro tipo de por medio.

-El mensaje es que equipo, directiva y afición han de apretar juntos e ir todos a una...

-Claro, que ahora mismo cualquier tema externo es malo para el equipo. Este equipo necesita por encima de todo unidad, y lo dice uno que está dentro pero que ha visto este equipo desde fuera, que yo no he crecido con las interioridades de este equipo. Este equipo necesita que todo el mundo reme en la misma dirección. Conmigo o sin mí, lo mío es un tema que a mí no me preocupa. Si en un momento determinado me tuviera que ir, queda un cuerpo técnico extraordinario con Paco Ramírez, Juan Carlos Ramírez, Dani Pendín, José Luis González, Josemi... Es un grupo extraordinario. Yo ahora mismo pienso en este equipo, no pienso en mis intereses porque no tengo intereses ninguno.