"El equipo va a triunfar, si no este año sería para el próximo"

-El partido con el Cádiz B...

-Teníamos pensado hacer medio día del club con el Cádiz B, creíamos que era un partido atrayente, el Cádiz B va primero, por la rivalidad, y este año no se ha hecho ningún medio día del club, pero visto lo que ocurrió el domingo, nos llevamos una desilusión muy grande como se llevaron todos nuestros socios y toda nuestra afición, las cosas salieron mal y lo mismo que nosotros estamos tristes y enfadados, a nuestros socios les pasa lo mismo, todos queremos que el equipo esté arriba y lo estamos viendo un poquito más abajo y empieza todo el mundo a ponerse nervioso. Entonces, creemos que lo más oportuno es que no vamos a poner medio día del club porque queremos que nuestros socios vengan a apoyar al equipo, ahora mismo predomina más la parte deportiva. Tenemos seis partidos en casa muy importantes y si se ganaran los seis podríamos estar entre los primeros. Viendo que la parte que más nos conviene es la deportiva, hemos decidido que no se haga ese medio día del club para que los socios no digan que encima que están molestos, les hacen pagar una entrada. Aunque sí hay que decir que este club es de los socios y somos los socios los que tenemos que contribuir, más tarde o más temprano este club será lo que sus socios quieran y si la masa social y a la hora de ayudar al club somos poquitos, tendremos un club de poquito; si somos muchos, como yo espero que seamos mucho en el futuro, llegaremos a ser un equipo grande. Animar a nuestros socios a que vengan: este club, digan lo que digan y nos pongan los tropiezos que nos pongan, va a ser grande, seguro, pero depende de nosotros. Ni desmoralizarnos porque las cosas en lo deportivo no vayan bien ni lanzar las campanas al vuelo por ganar unos partidos, hay que tener un término medio. Lo único que pido a mis socios y simpatizantes es que no pierdan la calma, que el equipo va a seguir triunfando, si no este año sería para el próximo, pero va a seguir triunfando.

-En los momentos complicados es cuando más juntos tienen que estar equipo y afición...

-Yo la palabra xerecista la interpreto que da igual en la categoría que esté: lo ideal sería que estuviéramos en Primera, pero para mí ser xerecista no es importante la categoría en la que esté el equipo, es otra cosa. Nosotros nos vinimos aquí, personas que éramos socios de toda la vida de nuestro club y no voy a contar lo que ha ocurrido, eso ya está manido, nuestro sentimiento ha pasado a este club y todos tenemos que remar para el mismo lado y no volvernos locos si las cosas no salen de momento como queremos porque hay tiempo para mejorarlo. A mí por lo menos no me va a aburrir nadie.

-Ha dicho que si este año no se asciende, será el próximo. ¿Se plantean ya la tesitura de no subir?

-No lo quería hacer de esa manera porque yo siempre soy optimista y creo en mi equipo, y además, tengo base para creer en mi equipo: hemos visto a todos y sinceramente no he visto ninguno mejor que el nuestro. Me refiero a que si por casualidad tenemos la mala suerte de no ascender, este club va a seguir creciendo. Estoy seguro de que si no ascendemos, vamos a tener más socios todavía que los que hemos tenido este año porque xerecistas somos muchísimos y no porque esté en Tercera o en Segunda División, eso son personas que luego se arriman al árbol que más calienta o como diga el refrán. Nosotros los xerecistas, y me gustaría saber cuántos somos en realidad estando en esta categoría, es que tenemos un baremo muy raro. Saliendo en cuarta categoría con seis mil y pico y luego hemos ido subiendo de categoría deportiva y bajando en masa social.

-¿Sigue manteniendo que no ascender sería un fracaso?

-Sí, por supuesto.

-¿El proyecto se puede tambalear si el Xerez DFC no asciende y el Xerez CD sí?

-Mi hijo es ahijado del Xerez Club Deportivo y ojalá todos los equipos de Jerez subieran a Tercera, que en Jerez en vez de uno hubiera dos o tres equipos en Tercera y si puede ser en Segunda B, mucho mejor. Si eso es lo que a mí me extraña, qué daño podemos hacer nosotros si el equipo nuestro asciende. ¿A quién se le hace daño? Si le favorece a todo el mundo en la ciudad, a todo el mundo. Pues parece que mucha gente lo que desea es que nuestro club no ascienda de categoría. Ser xerecista no es porque esté más arriba o más abajo, es un sentimiento que tú tienes. Un sentimiento que no se puede explicar tan fácil. Cuanto más bajo esté mi club, más le voy a ayudar. Es un orgullo ser presidente de este club, este club es importantísimo. Sé el sentir de mucha gente, hay socios que discrepan y es lógico, y lo respeto; al que no respeto es al que quiere perjudicarnos.

-Pero ¿se tambalearía el proyecto en ese caso?

-No, seguro que no. Al revés. Yo estoy convencido de que aunque no se consiguiera este año el ascenso, si se trabaja bien seguro que vamos a tener muchos más socios el próximo año y el equipo va a seguir creciendo, es que es imposible que no crezca. Ya digo, el sentimiento no es una cosa que se compra o que se vende, se tiene o no se tiene. Y si una serie de personas, y socios muy antiguos, han pasado a este club es porque saben que este club es el futuro del fútbol y de la ciudad, que el Ayuntamiento y todos los estamentos deberían ayudarle. Pues al revés: sale cualquier cosita así y se pone qué sé yo, poco más o menos como si estuviésemos cometiendo un delito. Creo que más pronto que tarde este club va a estar arriba, la cantera funcionado, hay muchas cosas que están muy bien, lo que pasa es que la gente, el presupuesto que tiene el club y está en la regional, pero don Antonio Millán lo dijo, esto es un club con una estructura de profesionales que está jugando en la regional. Por lo demás, estoy completamente seguro de que esto va a triunfar, seguro. Lo que pasa es que lo mismo que estamos los directivos ahora aguantando palos, y los que nos puedan venir y además con razón, porque los socios se ven con el derecho de criticar todo lo que quieren, sobre todo cuando se pierde un partido, porque cuando se gana no veo que esos críticos salgan criticándonos. Yo acepto todo y respeto a los socios, para mí los socios son sagrados. Tengo que decir que personas que incluso me han empujado para que me presente a presidente ahora me critican, yo los comprendo porque quieren lo mismo que yo, que el club gane y vaya para arriba; ya lo dije en la asamblea, mi mujer me dice 'Pepe, los nueve años que estuviste como futbolista, el cariño que conseguiste de la afición lo has perdido en tres años siendo presidente del club'. Pero yo me siento orgulloso, que me critiquen por defender a mi club, yo orgullosísimo.