"Hay que felicitar al equipo por la primera vuelta"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, se presentó en la sala de prensa de Chapín satisfecho por el triunfo ante el Montilla pero con rostro serio. No le gustó el estado del césped de Chapín tras la resiembra ni tampoco el juego desplegado por su equipo.

De entrada, comentó: "Ha sido un partido un poco espeso en cuanto a juego pero es que esperar dos meses para volver a jugar en Chapín y que el césped se encuentre como se encuentra y no podamos ni echarle un poco de agua me parece un poco extraño. Eso ha condicionado un poco el encuentro. Si se trata de que tenemos que proponer, un campo así dificulta, para eso tenemos que tener unas circunstancias mínimas y en ese sentido nos ha costado mucho. Aún así, dentro de todas esas circunstancias creo que más o menos llevamos el partido a nuestro terreno. Fuimos dominadores de todas las facetas del juego. Estábamos esperando el primer gol para controlar y sentenciar del todo".

"Creo que debimos resolver y marcharnos con un marcador holgado que no lo acabamos de conseguir. Nos está faltando los pequeños o grandes detalles, según como se mire, para marcar. Nos ha faltado un poco de fluidez en el juego, de rapidez pero el terreno de juego nos ha condicionado, y también nos faltó definir mejor", apunta.

El XDFC cierra el año con pleno de triunfos en casa y lo considera "muy complicado porque no es no perder, es no dejar escapar ningún punto. Siempre hay algún partido que se atasca y terminas empatándolo. No es fácil ganar todos los partidos y hay que felicitar a los jugadores porque lo han hecho muy bien en casa en esta primera vuelta".

Tras el último partido del año, el sevillano asegura que su equipo "todavía está en construcción, hay cosas que me gustan, que se han ido mejorando, pero otras no me convencen todavía. Hay fases del juego con las que me identifico y otras con las que no, creo que podemos mejorar mucho. Estamos en diciembre y hay que construir, podemos mejorar y es más fácil hacerlo cuando se gana".

XDFC y Coria, primero y segundo, medirán sus fuerzas en la última jornada de la primera vuelta ya en enero. Masegosa estima que "por lo que dice la tabla somos los dos mejores equipos de la categoría, aunque hay plantillas también muy buenas, como Conil, San Roque y Pozoblanco. Será un encuentro bastante bonito, los dos equipos hemos hecho números muy buenos".