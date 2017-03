"Estamos ante una final y podemos ganar, igual que en la primera vuelta"

El Xerez Deportivo FC vuelve a poner en juego gran parte de sus opciones de ascenso el domingo ante el Ciudad de Lucena. Juan Antonio, entrenador azulino, lo sabe y cataloga de final el encuentro. Es optimista, valora positivamente la vuelta completa que lleva al frente del equipo y en el polo negativo sólo coloca los problemas extradeportivos y el punto que le restó Competición.

-¿Cómo califica el encuentro ante el Ciudad de Lucena?

-En todas las categorías, pero en esta más, es complicado hablar de opciones definitivas después de perder un partido porque hay mucha igualdad. De todos modos, está claro que si no ganamos lo tendríamos muy difícil. Nos quedaríamos a siete puntos con veintiuno en juego y ya tendrían que pinchar ellos muchos. Para nosotros es una auténtica final, aunque también va a depender de los resultados que se den en otros partidos. Siendo sinceros, hay que hablar de final.

-¿Cómo espera a este nuevo Ciudad de Lucena de Caro?

-Es un buen equipo. Tiene una plantilla formada por futbolistas que casi todos han jugado en superior categoría y tiene un gran estadio, que reúne buenas condiciones. Aunque es de césped artificial, es de última generación y en ese aspecto no habrá problemas. Creo que se puede ver un buen encuentro, los dos equipos tenemos buenos jugadores y ellos están bien ahora, se encuentran en una buena racha. Nosotros también estamos bien, a pesar del empate del domingo. Nos penalizaron demasiado un par de errores. Sacar cuatro puntos en casa en dos partidos seguidos ante el primero y el tercero todo el mundo lo hubiese firmado pero no en esta situación, ya que tenemos déficit de puntos. Repasando el encuentro ante el Estrella, el empate fue un crimen por todo. Primero, por nosotros mismos porque ganando 2-0, pase lo que pase, no te pueden empatar, por las ocasiones que no aprovechamos y por la actuación arbitral. De hecho, ahí está que le han quitado la tarjeta a Javi Tamayo, fue un penalti clarísimo y hubo otro por una mano. La lectura que tenemos que sacar es que un buen equipo no puede permitir que un 2-0 se convierta en un 2-2.

-En la primera vuelta, su equipo pasó por encima del rival y le hizo una 'manita', ¿tendrá que ver algo este partido con el disputado en Rota?

-Creo que va a ser un partido diferente pero sí que tiene alguna similitud y en eso le he hecho hincapié a los jugadores. Iban once partidos de Liga, no habían perdido y nos sacaban siete puntos y le cortamos la racha. Ahora, desde que llegó Diego Caro en lugar de Fran Reina tampoco han perdido, así que a ver si somos capaces de romperles esa racha.

-¿Le preocupa que el conjunto cordobés lleve catorce meses sin perder en casa?

-Muchas veces prefiero eso. Me da más miedo cuando dicen este equipo no gana porque pienso, bueno, alguna vez tendrá que ganar. Las estadísticas están para romperse, ojalá seamos capaces de romperlas. No obstante, dice mucho del buen trabajo que realizan en su campo para jornada.

-Tras el empate del domingo, ¿se plantea hacer cambios en el once para buscar el triunfo?

-Arriba no creo, hace tiempo que estamos apostando tanto por Guille como por Tamayo pero sí que estamos barajando variantes en cuanto a posicionamiento para intentar sorprenderles un poquito. Hay necesidad de lograr la victoria y la vamos a buscar pero eso no significa que tengamos que jugar con más o menos delanteros.

-¿Qué le diría a esos aficionados que tienen dudas y no ven claro viajar a Lucena?

-Las entradas son más caras, empatamos y el viaje es largo, así que imagino que habrá menos gente. De todos modos, siempre hay aficionados que nos apoyan y seguro que están allí, que para nosotros es muy importante. El equipo tiene opciones de ganar. Lo repito muchas veces pero es que yo llevo media vuelta aquí y sólo hemos perdido dos partidos y se han sumado 35 puntos, números de estar arriba. Los jugadores se merecen el apoyo pero, en ese sentido, lo que haga el aficionado estará bien hecho, no tengo ninguna crítica. Empatamos, a pesar del buen juego, y eso ha pesado, es duro, lo mismo que enfrentarnos a un equipo que está arriba, pero lo mismo los que van terminan disfrutando.

-Ha comentado que lleva media vuelta al frente del XDFC, ¿llena de claroscuros?

-El aspecto deportivo lo valoro positivamente. Nos ha faltado, digamos, tres o cuanto puntos para estar ahora mismo dependiendo de nosotros mismos pero 35 puntos es una buena cifra. Insisto, sólo hemos perdido dos partidos. En el aspecto negativo lo coloco en lo complicado que es esto, es una lucha constante. Este equipo es complicado. Parte de su grandeza ya implica que lo sea pero, de todas maneras, me encuentro a gusto e intentando conseguir el ascenso, que es para lo que vine.

-¿Se siguen acordando del punto que le restaron tal y como está en estos momentos la clasificación?

-Pues sí. Sería una putada no ascender por ese punto. En estos momentos, estaríamos sólo a tres puntos de la tercera plaza en lugar de a cuatro pero ya no hay vuelta atrás. Espero que eso no sea así, sería para un guión de película rocambolesca. Espero que seamos capaces de levantar estos cuatro puntos y finalmente conseguir el ascenso.