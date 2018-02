"Si ganamos, el ascenso ya no es una visión muy lejana"

A 11 jornadas del final y con 11 puntos de ventaja con respecto al cuarto clasificado, el Antoniano, rival de mañana en Chapín (17:00 horas), el Xerez Deportivo FC puede encarar los diez últimos partidos con 14 puntos de ventaja -13 si gana el Pozoblanco-, lo que acercaría mucho el objetivo e iniciaría la cuenta atrás para el ascenso a Tercera División.

Independientemente de lo que haga el Ceuta -en caso de ascenso caballa habría solo dos plazas de ascenso en División de Honor que luego podrían aumentar dependiendo de si hay ascensos de Tercera a Segunda B-, lo que tiene claro el equipo xerecista y su entrenador, Pepe Masegosa, es que de ganar dejaría atrás y casi descartado a un rival: "Sí, de ganar sería un paso importante para conseguir el objetivo. El año pasado, por ejemplo, ascendieron cuatro y siempre seguramente habrá esas probabilidades de cuántos van a subir. Con esa probabilidad de que suban cuatro sería una distancia importante con el quinto. Sí que a medida que van pasando las jornadas vamos viendo que el objetivo está ya más al alcance de la mano. Una de las cosas que le dije a los jugadores esta semana fue precisamente esa, que ahora ya no hablamos de ascenso y lo vemos como cuando fuimos por ejemplo a jugar el primer partido de pretemporada a Rota y yo hablé de conseguir el objetivo, de querer ascender; llegó la presentación y hablé de ascender. Entonces eso estaba muy lejano; ahora, cuando hablamos de ascenso, vemos que si ganamos este partido, eso ya no es un paso muy lejano, no es una visión muy lejana. Entonces, ahora sí que estamos cociendo cosas importantes: seguir con esta racha de partidos ganados, y evidentemente cada vez que en una previa hablemos de partidos ganados hablaremos de que el objetivo está muy cerca".