Un líder sin apenas fisuras

El Xerez Deportivo FC pone en juego el domingo (17:00) en Chapín gran parte de sus opciones de seguir peleando por un puesto en Tercera División ante el Cádiz B, líder indiscutible de la categoría desde prácticamente el inicio de la competición. El cuadro de Mere, pese a su juventud, es fiable, maduro, disciplinado y a la vez descarado, basa su potencial en su funcionamiento como bloque, en la velocidad de sus bandas y en su regularidad. Además, defensivamente es aplicado. De hecho, en ningún encuentro ha recibido más de dos goles ni como local ni como visitante y es la escuadra que menos tantos ha encajado del grupo con sólo veinte.Los amarillos han perdido cuatro encuentros después de 28 jornadas, tres como visitantes y uno como locales, y apenas han atravesado por situaciones críticas. En El Rosal sólo el Rota, en la primera vuelta cuando mostró su mejor versión, fue capaz de sorprenderles por 0-1 (jornada 14ª). Con anterioridad, habían perdido en Alcalá ante el Estrella San Agustín también por la mínima (2-1) en la jornada novena. Coincidiendo con el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, llegaron las únicas dudas que ha despertado el equipo, al encadenar dos derrotas de forma consecutiva. Perdió ante el San José en el Felipe de Valle por 1-0 y volvió a perder a la jornada siguiente en el Andrés Chacón de La Barca frente al Xerez Deportivo también por 1-0. Desde entonces han transcurrido ya ocho jornadas, en las que el líder no ha vuelto a perder y ha sumado seis victorias y dos empates, uno en El Viso y otro en Chiclana sobre la campana.Fuera, al margen de encajar las tres derrotas ya citadas y de empatar en Chiclana, firmó tablas en El Viso, por lo que el cuadro sevillano es el único que hasta el momento ha sido capaz de hacerle daño en los dos compromisos, Lucena y Pozoblanco. El Xerez DFC en la primera vuelta cayó en El Rosal por 1-0 en un partido que fue el último de Dani Pendín al frente del plantel, justo una vuelta después, el equipo azulino llega otra vez con las máximas urgencias ante el rival más complicado posible con los números en la mano. Mere y el jerezano Raúl López, que es su segundo entrenador, han cambiado al filial de forma radical si se compara con el equipo del pasado curso y han sabido ganarse a un vestuario que está encantando con los dos técnicos y de ahí los resultados.El filial forma un bloque compacto pero en él destacan algunas individualidades que son los que tiran del carro. Uno de sus pilares es el lateral derecho Manu Sánchez, capitán del equipo que lleva camino de formar parte muy pronto de la primera plantilla. También se encuentra en un gran momento de forma Javi Pérez, que actúa de pivote, lo mismo que los extremos Pejiño y Manu Vallejo, dos de los goleadores del filial. El primero lleva nueve goles por los doce del segundo. Otro de los realizadores del cuadro de Mere es Dani Carballo, con once dianas.El derbi, además, enfrentará a Juan Antonio y a Mere en el banquillo. Profesor ante alumno. El ahora técnico azulino fue entrenador del preparador cadista en el Jerez Industrial en Tercera División en la campaña 02/03 y ambos se profesan una gran admiración. El entrenador del filial sólo tiene palabras de elogio para Juan Antonio Sánchez Franzón, tanto a nivel personal como deportivo, ya que admite que aprendió mucho de él y le considera un “un hombre del fútbol, que conoce perfectamente su profesión porque lleva muchos años desempeñándola, sabe llevar al grupo, sabe en cada momento qué puede pensar el jugador y tiene empatía con ellos. A los entrenadores nos toca pasar por estas situaciones complicadas, yo la he vivido y él, en estos momentos, maneja una responsabilidad deportiva muy grande. Le tuve como entrenador y guardo muy gratos recuerdos de él como persona y como técnico, me aportó muchas cosas y me parece una persona sensata”.Mientras, el Xerez DFC regresó ayer por la tarde a los entrenamientos tras la jornada de descanso del pasado martes. Una vez superado el mal trago de la derrota en Lora, los azulinos están ya centrados en aunar esfuerzos para sacar adelante el compromiso ante el filial, un reto en el que saben que hay en juego algo más que tres puntos. Una victoria les revitalizaría y les volvería a acercar a la tercera plaza.Para el encuentro ante los amarillos, Juan Antonio tiene la baja de Cuenca, que hoy será sometido a varias pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión en una rodilla que se produjo en el entrenamiento del pasado jueves en Chapín. Por contra, será alta el centrocampista Copero, una vez cumplido su partido de sanción por acumulación de amonestaciones en Lora.