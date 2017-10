El líder asalta el Manolo Mesa (0-1)

Los jerezanos, no obstante, no difuminaron su juego y con paciencia se fueron acercando al área rival. Álex Expósito, con un buen lanzamiento, y Cuenca, con un gran remate de cabeza, pusieron a prueba a David Mena, que reaccionó con maestría ambos disparos. Antes de llegar al descanso, el San Roque dio su réplica con un tiro de Loren que no tuvo éxito.

Desde el inicio se vio la dificultad del choque. El San Roque no se dejó intimidar por la buena trayectoria de el equipo dirigido por José Masegosa y se mantuvo sólido y peligroso al contragolpe. El Xerez DFC consiguió el mando del partido desde los compases iniciales, pero fue el cuadro local el que dispuso de las primeras ocasiones en jugadas de estrategia. Dos lanzamientos de esquina ejecutados por Chupi terminaron con testarazos de Cheíto y Camacho que no entraron por muy poco.

La prórroga

Pepe Masegosa / entrenador del xerez deportivo fc

"Hemos remontado la línea ascendente en los desplazamientos y eso nos dará moral"

Pepe Masegosa, técnico xerecista, analizaba el partido disputado en el Municipal Manolo Mesa tras una sufrida victoria ante el San Roque: “El partido ha sido difícil como no podía ser de otra manera ante un equipo que contaba sus partidos aquí como victorias y eso no es fruto de la casualidad, ganar nunca es fruto de la casualidad. Hemos remontado la línea ascendente en los desplazamientos y eso siempre nos va a dar cierta confianza para ganar los partidos de casa. No es lo mismo afrontar los partidos en casa tras una victoria fuera y creo que va a traer consecuencias muy positivas para los partidos siguientes”. Del rival, el míster xerecista apuntaba que “es un equipo muy competitivo, son capaces de dar sensación de peligro sin crear muchas ocasiones. De hecho, nosotros no hemos cerrado el partido y en la última jugada han tenido un cabezazo para empatar”. Para Masegosa, “esto demuestra que hay que estar todo el partido concentrado, cerrar los encuentros y mejorar cosas, pero siempre es más fácil corregir desde el triunfo”. El preparador azulino se decidió a jugar con tres hombres de ataque desde el inicio “por la presencia en el área, por lo que ha pasado en el gol, el centro con dos delanteros y con Cuenca cayendo hacia dentro nos puede dar muchas posibilidades de remate y este campo era de muchas posibilidades de remate desde cualquier lado”.

David Gutiérrez 'Guti' / entrenador del San Roque

"Sabíamos que en cualquier error este equipo nos iba a penalizar y así ha sido"

David Gutiérrez 'Guti', entrenador del San Roque señalaba que “se había visto un partido como se esperaba durante la semana, con mucho balón aéreo. El Xerez en la primera parte, sobre todo en los veinte primeros minutos, ha sido superior. Ellos han sido capaces de tener un poco más, desbordando bien por banda con Bello y Cuenca, con Jorge Herrero que ha hecho un muy buen partido, demostrando la categoría que tiene. En la segunda parte hemos salido fatal y nos ha costado el partido. Sabíamos que en cualquier error, cualquier despiste este equipo nos iba a penalizar y así ha sido”.