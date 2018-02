El líder se da otro homenaje (5-0)

El quinto tanto no se hizo esperar (64'). Bello, también al recibir un buen pase de Caballero, hizo la manita. El extremo, muy aplaudido y arropado por la grada al ser cambiado después de ser detenido el pasado lunes dentro de la 'Operación Pizarro', se escapó del lateral que le marcaba, se internó y superó al portero con una calidad exquisita. El balón pasó entre las piernas de un Bellido que nada pudo hacer.

La réplica no tardó y fue de Javi Tamayo, que anotó un gran gol (55'). Caballero le asistió de cine, el ariete se marchó de su par, superó al portero en su salida y con un potente disparo hizo el tercero del encuentro.

El Antoniano quería y no podía pero logró serenarse y frenar un poco la superioridad del XDFC tanto en el centro del campo como en ataque. Superada la media hora (35'), una falta botada por Luilli la remató de cabeza fuera por poco Elio y tres minutos más tarde, Jesús no llegó de milagro para cabecear otra falta también lanzada por Luilli.

Masegosa, que finalmente recuperó a Lebrón tras superar sus molestias musculares, apostó por su once de siempre y el XDFC ya se pudo adelantar en el marcador antes de que se cumpliera el primer minuto. A los 54 segundos, Javi Tamayo se plantó ante Bellido pero su disparo ajustado al poste se le marchó cruzado por centímetros. Era el primer aviso de un líder que en casa no da ningún tipo de concesiones.

El XDFC se gustó y logró enganchar a la afición como hacía tiempo que no lo conseguía. Chapín recuperó el buen ambiente y las palmas por bulerías para reconocer tanto el juego como los goles de su equipo. El encuentro tuvo muchos protagonistas, todos los azulinos estuvieron a un gran nivel, pero Caballero y Camacho fueron decisivos en momentos importantes. El mediapunta participó en casi todos los goles y estuvo muy activo en ataque y el portero realizó un paradón al inicio del segundo tiempo que llevaba camino de convertirse en el 2-1 y que hubiese metido de lleno en el partido a un Antoniano que en ese momento aún no se había entregado ni mucho menos.

368 votos a favor de un nuevo escudo, 134 en contra

Los resultados provisionales anunciados por el Xerez Deportivo FC de la votación -consulta no ejecutiva, por lo que no es vinculante- sobre el posible cambio de escudo de la entidad arrojaron una amplia mayoría de socios que quieren un nuevo escudo: fueron 368 votos a favor, 134 votos en contra y 4 votos en blanco. En total, votaron 506 socios -los mayores de 14 años podían votar al no tener efecto ejecutivo, solo consultivo, la votación- y ahora será la junta directiva del Xerez DFCla que decida sin finalmente somete a referéndum -ya vinculante- el cambio de escudo con propuestas del nuevo diseño.