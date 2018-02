El líder sigue a lo suyo (2-1)

Impecable la trayectoria del Xerez Deportivo FC como local, ni un pero, ni un borrón. Lo único que cuenta es el resultado y terminar en Tercera División en mayo. El cuadro azulino mantiene su velocidad de crucero, volvió a hacer los deberes y sumó su decimoprimera victoria de la temporada en casa. No da tregua a sus rivales y es mucho más líder en solitario tras el empate del Coria ante el Rota. Ahora, con 47 puntos aventaja en tres al conjunto de Puma, que sigue segundo, y en seis al Conil, que es tercero.

En un encuentro gris y con dos caras, los xerecistas le sacaron el máximo partido a dos acciones a balón parado con goles -uno en cada tiempo- de Jorge Herrero y Adri Rodríguez y sufrieron más de lo esperado cuando Jurado (79') anotó un gran tanto para ponerle emoción a la recta final de un choque que estaba totalmente sentenciado. Al XDFC le tocó entonces tirar de galones y experiencia para practicar ese otro fútbol que también da puntos y que tan poco gusta a los aficionados. La grada ayer entendió que era el camino más lógico para seguir haciendo de Chapín un fortín y la tomó con un árbitro demasiado meticuloso que se llevó más de una pitada.

La escuadra xerecista saltó al terreno de juego con la tranquilidad de saber que si ganaba abriría brecha con el Coria y con un once plagado de jugadores rápidos y con calidad arriba. Bello en la derecha, Heredia en la izquierda, aunque se intercambiaron las bandas en algunas fases del juego, Caballero de enganche por delante de Adri y Jorge Herrero y Carlos Cuenca de '9'.

La posesión del balón y el dominio fueron claramente azulinos de inicio pero los de Masegosa generaron menos ocasiones claras que en otras tardes y tampoco supieron aprovechar los saques de esquina, que el rival defendía con todos sus jugadores dentro del área.

El primer tiempo fue un calco de los que viene haciendo el equipo en Chapín. Hubo más superioridad sobre el terreno de juego que en el marcador al no encontrar el camino de la finalización ante un rival muy replegado y más pendiente de no encajar un gol que de verle la cara a un Camacho que no tuvo trabajo.

Heredia no llegó por poco a un centro de Bello (16'), dos minutos después Bello vio una amarilla por simular penalti tras un forcejo con Ale y en el 20', Joaqui remató de cabeza a las manos de Sebas un saque de esquina.

Y cuando todo hacia indicar que la primera parte finalizaría con empate a cero, el balón parado fue el mejor aliado del XDFC. Un falta justo en el centro de la corona del área la lanzó Bello a la barrera, el primer rechace lo sacó un defensa como pudo y el segundo le cayó a Jorge Herrero, en el área pequeña. El centrocampista lo vio claro y fácil y no falló. 1-0 (42'). Mejor, imposible, un gol de esos que los entrenadores suelen denominar psicológicos.

El telón del segundo periodo se abrió con un decorado idéntico al del primer tiempo, con un XDFC que quería mandar pero el San José también salió algo más estirado, intentando aprovechar la gasolina que le restaba para buscar al menos inquietar a Camacho antes de que fuese demasiado tarde para reaccionar.

Los cambios mejoraron la cara a la escuadra de Dioni Arroyo pero Chapín se le hace grande a cualquier rival y se encontró con un XDFC sin prisas, que estuvo a punto de hacer el segundo tanto tras un robo de balón de Bello a Iván al borde del área grande cuando el medio intentaba sacar el esférico jugado desde atrás. El gran pase del extremo para Caballero terminó con Sebas salvando el remate con los pies de forma ágil (54'). Luego, Jorge Herrero mandó alto un balón desde la frontal (57').

La primera acción de peligro del San José llegó con un centrochut de Alvi que obligó a Camacho a salir de puños para despejar un balón que se le podía haber escapado de las manos de haber intentado blocarlo (59').

Los cambios continuaban en el rival y de un saque de esquina lanzado por Bello nació el segundo tanto. Adri Rodríguez, en el segundo palo, anotó de cabeza tras un rechace de un defensa (68'). Con el 2-0 todo parecía resuelto y la grada soñaba con algún gol más que le permitiera divertirse hasta el pitido final.

Carlos Cuenca, desde la frontal del área, tras una dejada de Manu Heredia, probó fortuna pero su lanzamiento se le marchó rozando el larguero (72').

Después de esa acción, el San José, casi sin quererlo, aunque había mejorado en cuanto a presencia en ataque, acortó distancias con un gran gol desde fuera del área de Jurado en el minuto 79. El atacante cañamero, que estuvo en la agenda del Xerez Deportivo en el recién cerrado plazo para hacer fichajes en 3ª, le pegó con mucha calidad y superó a un Camacho que no se esperaba que la pelota cogiese ese efecto. Lo celebró por su bonita ejecución con un saludo militar.

Con diez minutos por delante y el 2-1 había tiempo para todo. El XDFC tuvo que apretar los dientes y ponerse el mono de trabajo. El equipo perdió claridad a la hora de elaborar y bajó enteros. Los nervios estuvieron a punto de hacer acto de presencia pero lo que apareció fue la experiencia del plantel. Los azulinos supieron cortar el juego, protestar y echar mano de todos esos argumentos necesarios para que el reloj vuele cuando está cerca el final y el marcador es apretado.

Aún así, el San José dio el susto en el último suspiro. Ya en el tiempo de descuento, Rafa (92') tuvo el empate con un disparo desde fuera del área que se marchó a la izquierda de Camacho.