El líder solventa un fácil trámite (2-0)

Al Xerez Deportivo FC le bastó una buena primera parte para imponerse con facilidad y solvencia a un Ciudad Jardín sin capacidad de reacción y que demostró los defectos por los que ocupa puestos de descenso. El equipo menos goleado, el Xerez DFC, se enfrentaba al menos goleador, el Ciudad Jardín por lo que se impuso la lógica, los visitantes no anotaron y los tres puntos se los llevaron los azulinos, que continuarán líderes una semana más, ahora con cinco puntos de ventaja con respecto al cuarto.

Desde el primer minuto, el Xerez DFC asumió el control del partido y se fue al ataque en busca del primer gol. Y llegó pronto, no habían pasado ni diez minutos cuando Jorge Herrero abrió la lata rematando un lanzamiento de esquina botado por Bello. Tras el gol siguió el dominio de los azulinos ante un Ciudad Jardín que apenas tenía el balón ni pasaba del centro del campo. El segundo gol se veía venir y llegó pasada la media hora, esta vez obra de Javi Tamayo, que no perdonó ante Canales. El Ciudad Jardín no reaccionaba y el control del campo del equipo de Masegosa era absoluto: los azulinos combinaban con criterio, jugaban con fluidez y no dejaron que el Ciudad Jardín ni rematara a puerta en los primeros 45 minutos. Gran primera parte de los de Masegosa, que prácticamente habían dejado finiquitado el choque vistas las sensaciones opuestas que habían mostrado los dos equipos.

Cuenca se cae de la alineación titular y reaparecen Joaqui, Biri y Álex Padilla

Tras el descanso, el Xerez Deportivo FC bajó las revoluciones y la intensidad lo que permitió que el Ciudad Jardín mejorara ligeramente, cosa que no era muy difícil. Como consecuencia de ello, en el minuto 60 llegó la primera aproximación seria de los visitante, una falta botada por Toni Montenegro que se marchó alta. Los de Masegosa tenían la situación más que controlada y regulaban el ritmo de partido a su antojo. Y este fue bajando con el paso de los minutos. El Ciudad Jardín no llegaba a portería contraria, el Xerez DFC contemporizaba y se entró en un carrusel de cambio que se tradujo en unos minutos de un fútbol muy lento y con constantes interrupciones.

La segunda parte pasaba sin que acontecieran acciones reseñables ya que el Xerez tocaba en el centro del campo y los jugadores regulaban los esfuerzos pensando en evitar lesiones musculares por forzar en exceso. Ponía de su parte un Ciudad Jardín inoperante en ataque y con graves dificultades para asomarse al área rival. Los de Alfredo Montenegro son un conjunto de menor calidad que el Xerez DFC y se estaba plasmando en el césped del Arturo Puntas Vela, el estadio de la Roteña, y es que no se pudo jugar en Chapín porque se está cambiando el 'verde'.

En los minutos finales, el Xerez DFC decidió que la parroquia que les fue a animar no se aburriera y estiró un poco las líneas. Faltó que apretara un poquito el acelerador para que volviera a merodear el área de los amarillos: Barba, a falta de diez minutos, se sacaba un disparo que se marchaba ligeramente desviado de la portería defendida por Canales. Fue el último esfuerzo de los locales por ampliar la renta porque tras esta ocasión decidió ahorrarse esfuerzos innecesarios vista la nula capacidad de crear peligro de su rival.

Sin fútbol y sin llegadas fueron pasando los últimos minutos hasta que el colegiado Gamero Castro, que pasó desapercibido, pitó el final de un encuentro que no tuvo más historia.