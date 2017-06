"Este club va a llegar a la LFP, ojalá con Masegosa de técnico"

Pepe Masegosa se estrenó como nuevo entrenador del Xerez Deportivo FC en su presentación oficial, en la que tomó la palabra para "agradecer a la dirección deportiva, al presidente y a toda su unta directiva el haber confiado en mí para un proyecto tan bonito como es este. Todos los lugares donde yo he estado tienen su idiosincrasia, eso es innegable. Quizá para definir yo lo que veo en este proyecto es una palabra que ha dicho el presidente, exigencia, no la podemos obviar, hay una exigencia grande, y hay otra palabra que ha dicho Edu, el director deportivo: social. Creo que es un club social en cuanto a lo que transmite, en cuanto a lo que hay detrás. Por lo tanto, sé a dónde vengo, sé a dónde quiero venir y sé que eso no funcionaría si no vengo con la máxima ilusión y con la máxima profesionalidad. Curiosamente, ilusión y profesionalidad van juntas de la mano: cuando se tiene ilusión, se tiene dedicación y se tiene profesionalidad. Por lo tanto, vuelvo a mi inicio: gracias por confiar en mí.

-¿Qué le seduce de su fichaje?

Sé a dónde vengo y sé que no funcionaría si no vengo con la máxima profesionalidad y con la máxima ilusión"Me seduce la grandeza del equipo, de la ciudad, y también la capacidad de progresión que tiene este club"Es un club atípico en esta categoría y lo será en Tercera y en 2ª B porque tiene capacidad para estar en Segunda A"Por supuesto que ascender es el objetivo pero para ello hay que centrarse en cómo lo vamos a hacer y hacerlo"

-La grandeza del equipo, del entorno, de la ciudad… Yo soy de Sevilla, conozco perfectamente la historia del fútbol en Jerez. Yo he jugado en Chapín contra un equipo que representaba una ciudad y sé lo que es, eso mueve incluso mucho más que euros, incluso mucho más que categorías. Pero evidentemente hay otra cosa que me seduce mucho que es la capacidad de progresión que tenemos. Creo que somos un equipo que va a crecer, ojalá sea con Pepe Masegosa de entrenador. Ojalá. Pero estoy convencido de que, no sé si pasarán dos, tres, cuatro, cinco, diez años, pero este club va a llegar a la Liga de Fútbol Profesional, estoy convencido. Ojalá en ese camino yo sea el entrenador, pero eso ya es otra cosita.

-¿Necesita muchos retoques la plantilla?

-Soy una persona que cuando llega a los sitios tengo que ver y escuchar a los que están, primero porque saben más. Después yo les puedo dar mi visión, un aire fresco, que a veces incluso es hasta bueno. Se va a hacer una comisión deportiva y en esa comisión vamos a decidir fundamentalmente quién renueva, a quién se incorpora, qué necesidades hay… Evidentemente yo voy a poner unas características en función del modelo de juego, pero en cuanto a temas de renovaciones hay un peso importante como es la opinión de los que han estado en la casa, que va a tener mucho peso.

-¿Cómo son los equipos de Masegosa? ¿Cómo le gusta que jueguen sus equipos?

-El modelo de juego está metido dentro de las fases de juego. Lo que quiero explicar es que el fútbol es un juego complejo y donde se dan muchas fases: se ataca, se defiende, hay unas transiciones donde hay que dominar… Vamos a desglosar todo eso, vamos intentar ser dominadores, jugar en campo contrario porque creemos, o creo, que un poco nos obliga el guión, pero no podemos descartar que en algunas fases del juego tengamos que pasarlo mal y ser aguerridos y ser fuertes. Un poco esa es la idea, interpretar cada momento qué es lo que hay que hacer y hacerlo bien. Ese es el modelo de juego pero siempre viendo que hay que ganar. El modelo de juego está bien, hay que dominarlo y tal pero en ciertos momentos hay que tener un equipo que sea capaz de transmitir, que tenga intensidad y ahí eso quizá va a nivel cognitivo, a nivel emocional, pero también está dentro de un modelo de juego que no tiene nada que ver si jugar con cuatro o jugar con tres o por las bandas., un poco es dominar todos esos aspectos.

-Llega a División de Honor, por debajo de Tercera División pero ¿eso lo compensa el fichar por un club atípico como este?

-Claro. A lo largo de la historia estoy h pasado. Ha pasado que equipos históricos han tenido que reinventarse o han tenido circunstancias en su trayectoria que les han llevado a competir en categorías más bajas: el Oviedo estuvo en Tercera con cinco mil socios… No es la primera vez que pasa. Lo que sí tengo claro es que con ese respaldo social, con esa ciudad detrás, se va a llegar. No sabemos lo que vamos a tardar. Evidentemente es un club atípico en esta categoría, será un club atípico en Tercera División y será un club atípico en Segunda B porque tiene capacidad para estar en Segunda A como mínimo.

-Lo importante es que los jugadores sean capaces de competir con la presión que conlleva este equipo...

-Sí. La presión es más llevadera cuanto tú tienes capacidades y tienes claro qué es lo que tienes que hacer. Hay que transmitirle a los jugadores primero seguridad. Una forma de transmitirles seguridad es saber qué hay que hacer en el campo. Cuando voy al trabajo y sé lo que tengo que hacer estoy más seguro que cuando hay que improvisar. Vamos a partir de esa base, ahí entra mucho el modelo de juego. Después, seguridad y tranquilidad. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad, con mesura. No podemos hacer una tragedia por un resultado negativo o por un mal juego en un momento puntual pero tampoco tenemos que pasarnos por Jerez con el pecho fuera si un día hemos ganado 5-0 o hemos sido muy brillantes. Creo que hay que marcar una línea en lo emocional que nos permita trabajar a gusto, que le permita a los jugadores poco a poco ir soportando esa dimensión social que tiene este equipo.

-Con el ascenso como único objetivo, ¿la temporada 2016-17 puede servir de aprendizaje?

-Seguro. Y si no, sería un error. Si hay una temporada en la que no ha salido la cosa bien y a veces cuando sale bien también se puede aprender. Las temporadas tienen que pasar y se tiene que saber dónde se ha fallado, dónde no se ha fallado, intentar a partir de ahí reforzar lo bueno porque seguro que el año pasado cosas buenas se hicieron. Es imposible que un año no se haga nada, nada, nada bueno. Imposible. Entonces, sí que nos va a servir de guía. Evidentemente yo me marco como objetivo el ascenso, me lo marco yo y se lo marca cualquier aficionado al que se le pregunte, cualquier directivo, el presidente, el director deportivo… Es innegable. Lo que pasa es que ahora viene lo importante: ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que marcarse objetivos a corto plazo. Primero, confeccionar una plantilla; tener una idea común de juego esa plantilla; marcar unas línea de trabajo en cuanto a profesionalidad, como me quiero relacionar con mis compañeros, con la ciudad, con el aficionado… Todo eso creo que tenemos que ir creándolo antes de hablar de ascender o descender. Por supuesto que ascender a Tercera es el objetivo pero para ello hay que centrarse en cómo lo vamos a hacer y hacerlo así.

-¿Cuándo quiere comenzar la pretemporada?

-Cuatro y seis semanas para crear un modelo de juego estable, ahí estoy hablando tanto a nivel táctico como a nivel físico. Depende de cuándo se haya terminado, de la edad de los jugadores, si han jugado o no promoción, si viene de la India y vienen cuatro meses sin hacer nada, cuando se tenga un poco vista a nivel individual la plantilla se decidirá. Lo normal entre cuatro y seis semanas, en torno al 20 de julio, más o menos.

-¿Lo de la India y los meses sin competir lo dice por Bruno Herrero?

-No (sonrisas), además Bruno Herrero me encanta como jugador, lo he dicho por los parones que hay… No es por Bruno aunque es un excelente futbolista

-La temporada anterior los entrenadores descubrieron que había miedo escénico a Chapín en algunos futbolistas. ¿Le preocupa este asunto?

-No me preocupa, no es algo que me quite el sueño. Creo que con seguridad y tranquilidad, con saber qué tienen que hacer en cada momento, estando en condiciones optimas par el reto que se les pide, el escenario creo que tiene que servir de motivación. El problema viene cuando no hay capacidad para el reto que se le pide, entonces es cuando viene la presión pero eso es deporte, es fútbol. Yo estoy convencido, porque además es uno de los atractivos que me gustaría transmitirle al jugador, es que 'mira dónde vas a jugar'. Tampoco nos vamos a tener que traer a todos los jugadores que hayan jugado en Primera, podemos tener también jugadores que estén creciendo, de la base, podemos hacer el cambio: es decir, que puede servir de motivación porque en este campo han jugado futbolistas muy importantes. Creo que podemos hacer la lectura contraria, de hecho es lo que intento hacer con los jugadores que vamos a incorporar.

-¿Es un entrenador que cuente con la cantera?

-Yo para hacer una alineación no miro ni el nombre ni el DNI. Ni procedencia ni nada, miro entrenamiento, cómo juega, dónde juega… Si tiene 18 años, si tiene 15 años y viene del Xerez, mejor. Porque además hemos hablado desde el inicio que es un club que tiene que estar allegado a la ciudad. Pero no porque hay nacido en Jerez tiene que jugar, y no porque se llame 'Juanito' tiene que jugar, aquí partimos todos de lo que hacemos en el campo y a partir de ahí ojalá sean todos canteranos y todos tengan 18 años, ojalá. Pero hay que ser realistas, eso nunca ha pasado.