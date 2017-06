Un lujo para la portería

El Xerez DFC anunció ayer la primera contratación oficial de cara a la próxima temporada, aunque las de Jorge Herrero, Adrián Martín y Juanito las tiene apalabras Edu Villegas, director deportivo azulino, desde la fase final de las elecciones a la presidencia de la entidad que ganó la candidatura de Rafael Coca a primeros de mes.

El primer fichaje es todo un lujo para División de Honor. Se trata del guardameta José Manuel Camacho Ortiz, nacido en Rota el 9 de julio de 1985, que la pasada temporada se convirtió en el portero menos goleado de categoría nacional en las filas del Cacereño en el Grupo XVIII de Tercera División y con el que ha disputado la fase de ascenso a Segunda División B. El roteño recibió sólo 16 tantos en Liga.

Camacho, compañero de Edu Villegas en Los Barrios, además de en el cuadro extremeño, ha militado en equipos como Águilas, Granada 74, Badajoz, Sporting de Villanueva, Rácing de Ferrol, Los Barrios, Balompédica Linense, San Fernando, Conquense y Roteña.

A lo largo de su dilatada carrera, ha disputado cinco fases de ascenso y se muestra más que ilusionado ante el reto de defender la meta xerecista. El portero será presentado hoy en Chapín a las once de la mañana en la zona de la portería de Fondo Sur.

Mientras, el club hizo oficial ayer también la salida de Antonio Benítez, que ha firmado por la Lebrijana, equipo de Tercera División que también se ha hecho con los servicios del guardameta Iván Ares y se ha interesado además por los azulinos Goma, Biri y Copero, futbolistas sobre los que el club no se ha pronunciado aún, a excepción del centrocampista canterano, que en principio estaba previsto que se quedase.

Benítez se ha despedido de todos con una nota en las redes sociales: "Desde hoy acaba mi vinculación con el Xerez DFC, mi equipo, mi casa, lugar donde he estado estos tres años, dos inolvidables y uno, para olvidar. Gracias a mis compañeros y técnicos de estos años, ya que sin ellos no hubiese llegado a ningún lado. Los que han estado día a día conmigo saben que hasta el último entrenamiento me he dejado el alma por este escudo y colores, jugase o no jugase. Y no tengo palabras para agradecer a esa gran afición el apoyo que nos ha dado en estos años. Sin afición, el Xerez no es nada. Sé que pronto este equipo estará donde se merece. Nos vemos en las gradas. ¡Gracias xerecismo!".

Por otro lado, los técnicos siguen manteniendo contactos con los futbolistas del primer equipo del pasado curso para cerrar su futuro. De hecho, hoy mismo, Pepe Masegosa, entrenador azulino, tiene prevista una reunión con David Orihuela y Guille, capitanes del plantel la pasada temporada junto a Edu Villegas. El entrenador les comunicará a ambos si entran o no en sus planes para la próxima campaña.