El marroquí Aziz ya es nuevo futbolista del XDFC

Ya es oficial. El Xerez Deportivo FC, después de varias semanas de negociaciones, ha llegado a un acuerdo con el joven extremo Aziz El Ahrach (20/01/98). El atacante -puede jugar en las tres posiciones de arriba- marroquí, tras finalizar su etapa de juvenil la pasada temporada en la UD Almería, se encontraba cedido en el Huércal Overa de Tercera División, conjunto en el que ha disputado nueve partidos y ha anotado un gol. En la entidad rojiblanca defendió la camiseta del equipo juvenil de División de Honor pero también llegó a debutar en el filial en Tercera División.

El futbolista, pese a su juventud, formará parte de la primera plantilla que entrena Pepe Masegosa, que ha avalado el fichaje, y está llamado a aportar velocidad y polivalencia al ataque.

Aziz entrenó ayer por la tarde en el Anexo de Chapín con los que son ya sus nuevos compañeros, será presentado en los próximos días e incluso, si su adaptación al grupo es rápida, podría entrar en la convocatoria del sevillano de cara al partido del domingo, a partir de las doce de la mañana, en el Puntas Vela de Rota frente a La Palma.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, subraya que "es un jugador joven e interesante. Las negociaciones comenzaron hacer semanas pero llevamos mucho tiempo siguiéndole, hace meses que nos interesamos por él, le hemos visto jugar y sus características encajan en el perfil de futbolista de futuro que queremos. Es un futbolista con proyección. Trabajo en el club para hoy pero también pensando en el mañana. Masegosa hace tiempo que me estaba pidiendo a un jugador de este tipo, rápido, con desborde, que puede jugar en banda. Es derecho pero puede jugar en las dos, también de mediapunta y ha llegado a actuar de carrilero y también de lateral. Es muy completo y, insisto, por su juventud y proyección nos puede venir bastante bien porque es polivalente, es rápido y tiene gol, es una pieza que puede encajar bien. Tiene experiencia en Tercera y eso es importante para todos ".

Además, Villegas no cierra la puerta a la llegada de más refuerzos. "Las exigencias de esta entidad son máximas y no cierro las puertas absolutamente a nada, están abiertas. No cierro la puerta ni a la llegada de refuerzos y a posible salidas. De momento, no creo que se produzcan más llegadas ni creo que nadie ser marche pero, insisto, este club es muy exigente. Aquí no se puede relajar nadie, cualquier futbolista que se ponga esa camiseta tiene que tener claro qué significa ese escudo, hay que llevarlo con dignidad y hay que dar lo máximo. Los éxitos sólo se consiguen si se trabaja al máximo y en cada encuentro se sale al campo con la mejor aptitud posible. No hay movimientos a la vista pero tenemos algunas fichas libres y mientras tengamos esa opción, nuestro presupuesto económico nos lo permita y no se cierre el plazo, que no se cierra hasta cinco jornada antes del final de la temporada, no descarto nada de nada".