Lo mejor fue el resultado (2-0)

Los aficionados que ayer se dieron cita en Chapín respiraron aliviados cuando en el minuto 92 de partido Biri se plantó delante de Díaz y mandaba el balón al fondo de la red para sentenciar el triunfo del Xerez Deportivo FC frente a un Pozoblanco que con un jugador menos desde el 26' no dio su brazo a torcer e incluso dominó territorialmente ante un equipo azulino al que de nuevo se le presentaron los fantasmas habituales cuando juega en el Estadio.

Sin duda, lo mejor del partido de ayer fue el resultado, un 2-0 que permite a los de Juan Antonio Sánchez Franzón adelantar al Pozoblanco y colocarse en puestos de ascenso directo a Tercera División. Con este triunfo, los azulinos firman ocho jornadas sin perder en las que han conseguido seis victorias (cinco con Juan Antonio más el partido con José Luis González en el banquillo) y dos empates: 20 puntos de 24 posibles. Que no están nada mal.

El Xerez DFC iniciaba el año 2017 recibiendo en Chapín a un hueso duro de roer, un CD Pozoblanco que, no obstante, no atraviesa su mejor momento. Los cordobeses se marcharon de Jerez de vacío y sumando su quinta jornada sin ganar.

Juan Antonio apostó por un equipo con un par de variantes con respecto al que empató hace dos semanas en Cartaya. Se cayeron del once inicial Álex Padilla y Borja Perea entrando en su lugar Álvaro Ramírez y Antonio Benítez, colocándose cada uno en un lateral por lo que Adrián Domínguez acompañó a Antonio Moreno en el centro de la zaga. Repitió posición Barba, más retrasado y actuando como pivote, precisamente el puesto que el técnico quiere reforzar. El centrocampista azulino tiene una salida limpia de balón aunque a veces arriesga en exceso en una posición en la que cualquier error puede costar caro. En esa demarcación, Barba, uno de los jugadores que suele acabar el curso liguero con un buen número de tantos, también pierde llegada y el equipo, gol.

Segundo contra cuarto clasificado, Pozoblanco y Xerez DFC demostraron tenerse bien estudiados. Los locales dominaron los primeros minutos aunque el primer disparo a puerta fue de los pozoalbenses nada más comenzar el choque. Miguel Márquez remató un pase de cabeza de Manolillo que Edu Villegas, bien colocado, atrapó sin problemas.

El Xerez DFC contestó a los cuatro minutos con una ocasión clarísima. Adrián Domínguez mandó largo arriba, Fran se 'comió' el balón por alto y permitió a Cuenca quedarse solo enfilando la meta de Díaz. El extremo se confió y quiso pasar a Tamayo, que acompañaba la jugada, pero tardó demasiado, dando tiempo a Fran para enmendar su error. La jugada acabó en saque de esquina.

Si el peligro azulino llegaba por el medio, el Pozoblanco vio un filón en el lateral izquierdo. Por allí, Yuma encaró a Benítez, buscó su pierna izquierda y disparó con potencia. Edu, de nuevo bien colocado, sacó los puños para enviar a saque de esquina.

El partido era un toma y daca constante. El Xerez DFC dominaba pero el Pozoblanco llevaba peligro a la contra. Cuenca recogió un rechace en la frontal y remató por encima del larguero y luego Tamayo se fue de dos defensas en un palmo de terreno y ya dentro del área buscó con la puntera sorprender a Díaz. El balón, tras tocar ligeramente en un contrario, se fue junto al palo derecho cordobés.

Antes de la media hora, Ángel vio su segunda amarilla por derribar a Barba a la altura del centro del campo. El Pozoblanco recompuso líneas y tuvo el 0-1 en el 37' en otra jugada que nació una rápida transición. Yuma, dentro del área, recortó a Benítez y con el panorama despejado buscó el disparo esquinado, llegando Adri a tiempo para taponar un lanzamiento que tenía visos de gol. Y del 0-1 se pasó momentos después al 1-0, obra de Goma. Javi Tamayo ganó por alto una disputa en el área visitante y con toda la intención cedió a Goma, que llegó antes que un defensa para plantarse delante de Díaz, batiéndole por bajo. Lo más difícil ya estaba hecho.

Todo cambió en la segunda mitad. Con un jugador más, el equipo de Juan Antonio no tuvo la personalidad necesaria para mandar en el partido y fue el Pozoblanco el que pasó a controlar el encuentro, acumulando hombres en el centro del campo y buscando continuamente las faltas laterales consciente de que era su mejor opción para llegar a la portería de Edu Villegas.

Todo pudo cambiar, no obstante, antes de que se cumpliera el primer minuto de la reanudación pero Goma no aprovechó el regalo de Sarmiento, que se fue al suelo como fruta madura en la frontal, y falló en el mano a mano con Díaz.

Tuvo el empate el Pozoblanco en una falta lateral que botó Santacruz al segundo palo. Allí, Domingo bajó la pelota con el pecho y enfiló la meta de Edu. El meta jerezano tocó lo justo con el cuerpo desviando a córner el envenenado disparo del central. Seguía controlando el Pozoblanco con un equipo azulino plantado atrás y sin poder conectar con los hombres de arriba. Los jugadores del Pozoblanco reclamaron penalti de Edu Villegas a Valentín en una salida tardía del meta azulino cuando el punta enfilaba la portería local. Valentín llegó justo antes que el meta, que en su carrera no pudo evitar el choque aunque la jugada pareció fuera del área y, en cualquier caso, el colegiado no apreció nada punible. El remate fue bombeado aunque con dirección a la meta azulina, salvando Adri Domínguez cerca del palo izquierdo.

El runrún en la grada iba 'in crescendo' y quien más quien menos se acordó de partidos como el reciente con La Palma o los más lejanos con Lora y Valverdeña. No fue a más porque Biri, ya en el tiempo de descuento, recogió una gran asistencia de Javi Tamayo para superar a Díaz y llevar la tranquilidad a la parroquia.

Goles: 1-0(40') Goma. 2-0 (92') Biri. Árbitro: Gonzalo González Páez, del colegio sevillano. Expulsó por doble amarilla al visitante Ángel (26') y al técnico Rafa Carrasco (59') Amonestó a los azulinos Antonio, Orihuela y Carlos Cuenca y a los cordobeses Santacruz, Valentín y Miguel. Incidencias: Encuentro de la 18ª jornada disputado en Chapín. 2.500 espectadores y 1.330 euros de taquilla, según se anunció en el videomarcador. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las tres personas fallecidas en el incendio de la pasada semana en La Marquesa.