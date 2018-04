"Es el momento para disfrutar del equipo y del ascenso, está ahí"

José Manuel Barba, capitán del Xerez DFC, es un referente para sus compañeros dentro y fuera del campo. Profesional como pocos, educado y siempre respetuoso sabe estar en su lugar y sólo tira de galones cuando es necesario. "En el vestuario hay gente con mucha más experiencia que yo y me encanta que ayuden y que se hagan notar, ahí está uno de los secretos de este vestuario, todos para todos".

Cumple su quinta temporada en la entidad -sólo Álex Padilla comparte el mismo privilegio- y, aunque es en la que menos minutos está teniendo, se muestra orgulloso de defender los colores azulinos, de la temporada que está realizando el equipo y no oculta que "creo que todos estamos locos por ascender cuanto antes, tanto la afición como el vestuario. La pasada temporada sufrimos muchísimo y es el momento ideal para disfrutar de los resultados, del equipo, de lo que estamos consiguiendo y de un ascenso que está ya ahí".

Llevamos toda la temporada arriba, no es fácil y es como si no se valorara, nadie nos ha regalado nada"Me gustaría tener más minutos, como a todos, pero tenemos un grupo tan bueno que no jugar lo asimilo mejor"

Barba, no obstante, explica que "tenemos que ir pasito a pasito, no nos podemos distraer. Hasta el momento, esa forma de actuar nos ha llevado a estar arriba y no podemos abandonar esa filosofía ahora que tenemos tan cerca nuestro gran objetivo".

El xerecista defiende el trabajo del equipo y resalta que "todos los que estamos en el mundo del fútbol sabemos lo complicado que es lo que estamos consiguiendo, no es fácil estar arriba desde el primer momento y la temporada está siendo muy completa después de lo mal que lo pasamos la campaña anterior. Eso se debe al gran trabajo que realizó Edu Villegas al configurar la plantilla, al trabajo del entrenador a la hora de hacer grupo y de hacernos jugar y también de los futbolistas, que lo estamos dando todo. Sabemos lo que significa este club y el nivel de exigencias. Todos estamos poniendo nuestro granito de arena para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso a Tercera. Personalmente, no conocía al entrenador, y está haciendo una gran labor".

Bajo el punto de vista de Barba, "es el momento de disfrutar del ascenso que vamos a conseguir, aunque, como he comentado antes, hay que ser cautos. Como durante toda la campaña hemos estado ahí parece como si no se valorara demasiado pero nadie nos ha regalado nada. Nos costó un poco entrar y adaptarnos al míster pero ahora estamos jugando bien, seguimos invictos en casa y sacando resultados bastante buenos fuera. La actitud del entrenador con el grupo es de diez, habla con todos, intenta tenernos metidos y motivados para que todos metamos el hombro y luchemos por el mismo objetivo".

A nivel personal, Barba está teniendo menos protagonismo que en campañas anteriores pero "aún así estoy muy contento. Es evidente que todos queremos jugar, no soy una excepción. A mí me gustaría tener más minutos pero como todo marcha tan bien a nivel colectivo, no me preocupa eso tanto, trato cada vez que salgo aportar mi granito de arena. Hemos conseguido un grupo tan bueno que todo se lleva mejor porque todos nos ayudamos y los veteranos y los que venían de superior categoría son los primeros que nos dan consejos y que suman y suman. Bello, Camacho, Jorge, Álex... no puedo destacar a ninguno porque todos son excelentes y siempre están ahí para echarte un cable, todos tenemos nuestro rol y todos nos respetamos. No hay galones, todos nos enriquecemos de todos y me encanta aprender de ellos".

A falta de siete jornadas para el final, es imposible no hacer cuentas. "Queda bonito decir eso de partido a partido pero tenemos tantas ganas de ascender que mentiría si digo que no hacemos cuentas. El objetivo es ascender y para eso falta poco por la ventaja que le sacamos a los rivales. También me gustaría que fuese en casa, como los otros tres que hemos conseguido. Cuando hablamos en el vestuario y se lo cuento a los nuevos siempre alucinan. El ambiente siempre ha sido excelente y para nuestros aficionados sería mucho más cómodo. No obstante, eso no lo podemos elegir porque depende de nuestros resultados y de los que consigan los rivales. Lo que sí tenemos claro es que queremos que sea cuanto antes para estar tranquilos".

La afición es parte importante del club y el capitán xerecista le pide un último esfuerzo de cara a este tramo final de temporada. "Estamos en la parte decisiva de la Liga y seguro que a partir de ahora da ese pasito al frente y acude a animarnos, tiene que tener claro que ella es el futuro y que sin ella el proyecto se diluye. Todo está en su mano. Nosotros jugamos pero son los aficionados los que deciden y necesitamos su respaldo para seguir creciendo y para conseguir los objetivos. Seguro que responden".