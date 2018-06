"Tenía muchas ganas de jugar en Chapín"

En sus primeras palabras como futbolista del Xerez Deportivo FC y en declaraciones a la web oficial del club, Javi Casares mostraba su alegría por "firmar por el equipo de mi tierra. Tenía muchas ganas de estar y jugar en Chapín. Es una de las espinitas que tenía clavadas y ahora cumplo el sueño de jugar en mi casa ante mi afición".

El papel de Edu Villegas ha vuelto a ser fundamental para cerrar la llegada del jerezano al club azulino: "Guardo una gran amistad con él y sé que va a hacer un gran proyecto. Vengo con la ambición de intentar pelear por los puestos de arriba, pero sabemos que la Tercera División va a ser una categoría muy complicada. Debemos dar pequeños pasos, aunque somos conscientes de que con esta masa social nos van a exigir lo máximo".

Casares apuntaba que en su anterior club escuchó muy buenas referencias sobre Pepe Masegosa. "En San Fernando hizo las cosas muy bien, casi consigue jugar el playoff a Segunda B y conoce a la perfección la categoría". Además, Casares reconocía que uno de sus mejores amigos es Antonio Bello, con quien compartirá vestuario la próxima temporada en Chapín.

Por su parte, Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, explicó sobre el fichaje de Casares que "hasta que no nos llama y nos comunica que está totalmente desvinculado del San Fernando este club no mueve ni un dedo", añádiendo que en la llegada del atacante jerezano "influye mi persona pero sobre todo el club, la afición, que son de Primera División a todos los niveles", y subraya que "Casares es el que decide porque estamos hablando de un jugador galáctico, un jugador megatop de Segunda B, y le honra por el dinero que puede llegar a perder por jugar en este club", puntualizando que a Casares "yo lo he querido siempre".