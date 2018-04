Un partido más en la buena línea y una jornada menos

El Xerez DFC sacó adelante con solvencia su envite ante el Pozoblanco, que llegaba necesitado de puntos para mantener la cuarta plaza, ahora del Viso con la derrota de los cordobeses. Para Pepe Masegosa, entrenador de los xerecistas, el triunfo azulino no fue fácil y no lo vio "tan cómodo, creo que el Pozoblanco es un buen equipo y se ha metido en el partido con el 2-1. Quizá nosotros hemos perdido mucha frescura a partir del minuto 60 pero en líneas generales hemos hecho un partido serio ante un rival que tiene argumentos para crear peligro en División de Honor y nosotros seguimos un poco en la misma línea en la que lo veníamos haciendo".

"Creo -añadía el entrenador del XDFC- que hemos acusado un poco el tema del parón, nos ha fastidiado porque creo que a nivel físico hemos bajado un poco a partir del minuto 65, de hecho los tres cambios vienen un poco motivados por eso: prácticamente la posesión del balon en la segunda parte era muy floja debido a que no había movimiento, y para tener el balón hay que moverse. Pero bueno, seguimos en la misma línea, seguimos en la misma dinámica y quedan menos jornadas".

Si el Ceuta no tuviese opciones de subir o bajar, el Xerez DFC ya estaría en Tercera

Si el Ceuta no estuviese en condiciones de clasificarse para disputar la fase de ascenso -ni corriese peligro de descender-, subirían a Tercera los tres primeros y el Xerez Deportivo FC ya estaría ascendido porque saca 20 puntos al cuarto con 18 en disputa. El técnico azulino apunta que "me parece un dato a tener en cuenta de que en el caso hipotético de que tengan que ascender tres nosotros ya estamos ascendidos. Si son cuatro, como fue el año pasado, ya estamos ascendidos. Pero eso es un caso hipotético, por lo tanto no nos vale para el objetivo que queremos cumplir aunque sí es un dato a tener en cuenta y claro que es un logro porque todos los partidos que se ganan son un logro, todo lo bien que se hace durante una temporada es un logro. ¿Por qué? Porque no compites solo, compites con gente que queire ganarte y ahí hay que hacerlo bien".

Masegosa acabó satisfecho con el rendimiento de sus jugadores -todos participaron salvo Álex Expósito- tras el parón y ponderó la fortaleza del grupo: "El partido ha requerido eso, no esperabamos esa caída física dentro del campo y muchas veces uno tiene un partido en la cabeza por el estado de forma de los jugadores, por el rival y después, por circunstancias, se vuelve totalmete distinto porque esto no es entrenar. Lo he dicho desde el primer minuto, nosotros necesitamos a todos los jugadores, no hay ninguno que no necesitemos, son todos imprescindibles. El problema es que solo pueden jugar once de principio pero hemos conseguido crear una plantilla donde nadie puede sentirse desplazado y creo que eso es un logro tanto de la dinámica del equipo como del comportamiento de los jugadores en el vestuario".

Para el preparador xerecista, fue "un partido muy dinámico por el tema físico. Afrontar partidos después de quince días de parón, con la Semana Santa por medio, alternas ser profesional con ser amateur... Hay ciertas cosas que impiden que los jugadores cuando llegan a un escenario como este, donde hay que moverse, el campo se hace grande... Ahí hay que sacar unas dotes físicas importantes para seguir manteniendo ese dinamismo, ese brío que se vio en los primeros treinta minutos.

Masegosa, que subrayó el "mérito" del equipo azulino al no haber atravesado una racha negativa como la que le costó al Pozoblanco caerse de la pelea por el ascenso directo, alabó a sus futbolistas explicando que "nuestra plantilla está capacitada para jugar bien al fútbol, ser brillante en Chapín en determinados momentos y adaptarse a la categoría fuera de casa".

laura álvarez, en el palco. Laura Álvarez, delegada de Deportes, estuvo en el palco de Chapín junto a Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, y tras la victoria del equipo azulino posó con futbolistas, directivos y aficionados en el tartán de Chapín.