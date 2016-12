"A 2017 le pido el ascenso y que el xerecismo continúe creciendo"

Juan Carlos Ramírez Pulido (Jerez de la Frontera, 28-11-78) llegó al Xerez Deportivo FC la pasada temporada como coordinador de la cantera y 'scouting' y en muy poco tiempo se ha convertido en director deportivo de una entidad con retos exigentes, que en junio celebrará elecciones a la presidencia y tendrá que decidir si sigue contando o no con sus servicios.

A día de hoy, el técnico sólo está centrado en el presente y ese presente pasa por conseguir el ascenso a Tercera División del primer equipo y por consolidar a todos los equipos de cantera.

-Con 2016 a punto de concluir, ¿qué balance realiza del año?

-En el año natural hay que diferenciar dos partes, en la primera se logró el ascenso a División de Honor con Dani Pendín y en la segunda todo ha sido más complicado. En este tramo final nos hemos encontrado con una categoría nueva y totalmente diferente a las anteriores y nos hemos visto en problemas. Ascendimos en febrero o marzo con comodidad porque el equipo era superior y, ahora, afrontamos un reto mucho más complicado, nos encontramos en una categoría más profesionalizada, más competida, en la que ya no se ganan los partidos casi sin esfuerzo. Además, el año también me ha dejado un cambio en mi rol dentro de la entidad, lo empecé como coordinador de la cantera y ahora soy director deportivo. No obstante, aunque arrancamos de forma irregular la temporada, en estos dos últimos meses hemos recuperado el terreno perdido, vamos cerca de los puestos de ascenso.

-¿Cómo asumió el cambio de rol y la salida de Dani Pendín de la primera plantilla?

-Me cogió de vacaciones y me enteré de los acontecimientos casi como todo el mundo. Dani lo ha sido todo para este club, es digno de agradecer y de admirar y hay que darle las gracias. Es una persona querida en la entidad, en el vestuario y para la afición. Lo primero que me tocó hacer fue buscar un entrenador capacitado para suplirle con garantías y que nos diese ese plus que nos estaba faltando a nivel de resultados. Ahora mismo, sus resultados son excelentes, ya que hemos ganado cuatro partidos y empatado dos.

-¿Le resultó complicada la decisión de apostar por Juan Antonio Sánchez Franzón?

-No era fácil porque teníamos mucho que perder y menos que ganar. Salieron muchos nombres, se ofrecieron muchos entrenadores y también hubo representantes de por medio que intentaron colocar a sus representados. La decisión fue complicada, pero tenía claro que quería que él fuese el que supliese a Dani. Él hizo un esfuerzo importante porque estaba cómodo sin entrenar desde hacía bastantes años y el club también tuvo que hacer un esfuerzo importante. Ahora mismo, tenemos que estar satisfechos porque desde que llegó no hemos perdido, aunque los resultados hay que analizarlos siempre al final de temporada.

-El primer empate del equipo con Juan Antonio llegó en el regreso a Chapín ante La Palma tras la resiembra, ¿hay miedo escénico?

-Fue un partido en el que es cierto que apareció el miedo escénico por momentos. Fue raro porque creo que hicimos una primera parte excelente, de las mejores que hemos hecho. Jugamos bien, hicimos dos goles y nos pudimos marchar al descanso ganando por 4-0. En la segunda, en apenas quince minutos aparecieron los miedos y nos remontaron, con tres goles de los que dos fueron de penalti y justos. Luego, de todos modos, el equipo se superó y fue capaz de ser el mismo de siempre. Empatamos y creo que hasta pudimos ganar. Te quedas con el resultado, que fue de empate , y por ahí pueden aparecer algunas dudas sobre Chapín, pero Chapín es nuestro campo y hay que superar todo eso.

-¿Qué espera del equipo en el 2017 y qué necesita para lograr los objetivos?

-De momento, como dice el míster, necesitamos un pivote alto, con buena salida de balón y que sea completo en el plano defensivo. Además, estamos mirando otras opciones para otros puestos pero siempre y cuando sean mejores de las que tenemos. Lo que esperamos es que el equipo acabe entre los tres primeros, no creo que el Ceuta ni suba ni baje, y ascienda.

-¿Se está encontrando con problemas económicos a la hora de poder firmar?

-Sí, tenemos un tope. El club, ahora mismo, no se puede salir de ese tope económico. La junta directiva termina este año y, según los estatutos, si el presupuesto no está cuadrado tienen que pagar ellos de su bolsillo el desfase, así que hay limitaciones. A partir de ese tope, es muy complicado encontrar un futbolista que ahora mismo sea 'top' en el mercado. Estamos mirando varias opciones, queremos ir con tranquilidad y también está la opción de esperar porque pronto se abre el mercado de Segunda División B y Tercera.

-¿Cómo compagina ahora el trabajo que le da el primer equipo con el de la cantera?

-Lo intento llevar de la mejor manera posible. Intento estar en todos lados porque todos necesitan sentirse respaldados. Por la mañana, estoy en la oficina y por la tarde acudo a los entrenamientos del primer equipo. Además, también voy a todos los partidos de cantera que puedo y a los de los rivales del primer equipo y de Tercera para ver jugadores. Me considero todo un friki de esto, me encanta mi trabajo, así que me da igual ver a un prebenjamín que a un Tercera.

-La pasada semana, el club mantuvo reuniones con los padres de los niños de la cantera, ¿existen dificultades económicas para sacar adelante a todos equipos?

-Tuvimos reuniones porque al club lo que le preocupa es que al final de temporada cuadren las cuentas. Les llamamos para que estén al día y para decirles que necesitamos su colaboración, el club es de todos, de los socios y de los padres.

-A nivel personal, ¿cómo valora su gestión en la cantera desde que llegó a la entidad?

-La verdad es que me siento bastante orgulloso de donde estoy y de cómo lo estamos haciendo. Hay un grupo de trabajo importante y desde aquí quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a los integrantes de todos los cuerpos técnicos. Al final, el año pasado hubo tres jugadores que se marcharon a equipos de Primera, logramos el ascenso de los dos juveniles y para nosotros eso es un logro. Además, este año hemos montado la estructura completa, tenemos equipos en todas las categorías, diez, más el filial, que es el Estella. Eso es digno de elogio. Estamos muy contentos.

-¿Por qué está funcionando mal el convenio firmado con el Estella y el equipo es colista en Primera Andaluza?

-La planificación deportiva es nuestra, se han juntado muchos factores y, quizás, estamos pagando la novatada tanto ellos como nosotros. La plantilla era muy amplia, teníamos veintidós o veintitrés jugadores pero hemos llegado a tener hasta doce lesionados con partes médicos y la Federación hasta nos permitió aplazar tres partidos. Hay jugadores con lesiones graves y se están recuperando. Nuestra preocupación es el tema de la imagen, que con el Estella ahora mismo no se está dando. El tema deportivo no nos preocupa tanto porque nosotros firmamos el convenio pensando en tener un filial para tener controlados a los jugadores. Es un tema que tenemos que analizar para intentar solucionar algunos temas.

-¿Qué importancia tiene que el juvenil A logre la permanencia en Liga Nacional?

-Mucha. Nuestro objetivo en la cantera, al margen de formar a jugadores e inculcarles valores y xerecismo, es como mínimo intentar mantener las categorías en las que estamos. A nivel de juveniles, para el club es súper importante que tanto el A como el B sigan en sus respectivas categorías, que son muy bonitas. De todos modos, esto no deja de ser deporte y si bajamos tampoco pasa nada, el sol siempre vuelve a salir. En estos momentos creo que estamos en un buen nivel.

-En junio hay elecciones a la presidencia del club, ¿cuál es su futuro?

-Mi cargo está ligado al club. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio y estaré libre a partir de ese día. Si la directiva que entre quiere contar conmigo, yo estaré encantado, estaré feliz, y si no lo hace pues nada, seré un xerecista más, seguiré siendo socio y sin problemas de ningún tipo. Yo, en estos momentos, estoy muy contento y me siento un privilegiado. Tengo 38 años, soy un enamorado del fútbol y ser director deportivo del Xerez DFC es un privilegio. Es un puesto apetecido por mucha gente, es un cargo al que optan muchos técnicos y todo dependerá de la directiva que entre. Lo que sí tengo claro es que hasta que llegue el próximo 30 de junio voy a aprovechar cada momento al máximo, voy a trabajar al cien por cien y voy a disfrutar de lo que hago. Y el día que no esté, le desearé suerte a la persona que entre y sin problemas.

-Para finalizar, ¿qué le pide a la afición?

-Estoy muy contento con nuestros seguidores, les estoy muy agradecidos. Nuestra afición es digna de admirar. El otro día en Cartaya había cerca de doscientas personas, fue mucha gente en el autobús que montó el club, en el del Kolectivo y muchos socios también viajaron en coches particulares. Más que pedirle, quiero felicitarla porque este club no existiría sin ella. Me siento orgulloso y lo que le pediría es que nos encontramos en una situación en la que antes no nos habíamos encontrado y necesitamos respaldo. El primer equipo está ahí luchando por el ascenso, el objetivo no está tan claro y le pido que siga apoyando como lo está haciendo y también que se siga comportando como hasta ahora lo viene haciendo.

-¿Y a 2017?

-Lo que deseo es el ascenso del primer equipo y que el xerecismo siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora.