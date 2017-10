La plantilla del XDFC todavía no está cerrada

La plantilla del Xerez DFC no está cerrada con la llegada de Álex Expósito. Edu Villegas, director deportivo azulino, asegura que aún pueden incorporar futbolista más en función de las necesidades del equipo, que le queda presupuesto y que si se le presenta una buena opción la aprovechará para poner en manos de Pepe Masegosa el bloque más competitivo posible.

Villegas explica que "a mí me dieron un presupuesto que ni me he saltado ni me voy a pasar. Me sobra dinero dentro de las cantidades que estoy manejando y en base a ello me muevo. La plantilla no está cerrada por eso y si sale cualquier opción, cualquier jugador interesante que se adapte a nuestro perfil no vamos a tener ningún tipo de problemas en incorporarle. Eso sería bueno para el equipo y para todos".

El pasado verano sabía que se podía encontrar con algún que otro problema de efectivos al confeccionar una plantilla corta pero no se arrepiente. "Apostamos por un plantel corto pero selecta a tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico y por eso durante las últimas jornadas hemos tenido algunos problemas. De todos modos, no es menos cierto que hemos tenido mala suerte con las lesiones. Desde ya, tanto Padilla como Joaqui comienzan a entrenar y van a ser dos de nuestros mejores fichajes, ya que hasta el momento el entrenador no ha podido contar con ellos. Bonomo también está lesionado y a Javi Tamayo le estamos recuperando poco a poco y con los dos goles del domingo lo demostró. Los juveniles también no están ayudando bastante. Están en pleno proceso de aprendizaje, se están haciendo pero en el fútbol está todo inventado y están aprendiendo rápido. Con todo eso, no necesitamos mucho más porque tiene nivel, aunque, como he comentado antes, no cierro ninguna puerta a algo que pueda aportar a lo que tenemos, como ha sido el caso de Álex Expósito".

El director deportivo del XDFC, cuando han transcurrido ya ocho jornadas de Liga, se encuentra muy satisfecho de la marcha del equipo, en estos momentos líder en solitario. "Hay que ser humildes pero estamos respondiendo a las expectativas. Ya avisé que para mí eran innegociables la implicación, el trabajo, el vivir por y para esto y los números nos están dando la razón en todos los sentidos. Los jugadores están respondiendo y el entrenador también está haciendo un trabajo espectacular. Ha logrado que todos estén implicados y que el grupo sea fuerte y compacto. Queda mucho y hay que mantener esta línea porque todavía esto acaba de comenzar".

Hasta el momento, el equipo no ha perdido en casa y eso lo valora también Villegas: "El domingo ante el Estrella tuvimos un partido muy complicado. Para mí, desde que llegué a este club como futbolista, lo más importante es la afición y el domingo nos ayudó. Vibró y se marchó contenta y motivada. Durante muchos minutos fuimos por detrás en el marcador y arropó al equipo siempre. Lo que buscamos es no defraudarla. Esperamos que a medida que transcurran las jornadas se vaya implicando más y en mayor número porque necesitamos a nuestros seguidores para seguir creciendo. Lo comento siempre pero es que esto es así, este club siempre va a ser lo que sus socios quieran que sea. Estamos respondiendo a las expectativas y los seguidores también seguro que van respondiendo poco a poco".