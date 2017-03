"No me preocupa el tema de las cuentas"

Sabido es que el Xerez Deportivo FC está teniendo problemas por el desfase entre los ingresos y los gastos previstos; en su día, el club trató de ahorrar la seguridad privada y los servicios médicos en Chapín, lo que no permiten las ordenanzas municipales, y ayer Ravelo, presidente del club, reconocía la desviación en el presupuesto al tener menos ingresos por socios y por patrocinios y esponsorización.

Además, el club azulino confiaba en una buena taquilla contra el Cádiz B, ingresos que serán menores de lo esperado al no pagar los socios. Sobre si se descuadra la previsión de ingresos al no ser día del club, Ravelo explicaba que "para eso tendría que estar aquí Manu (Cazalla), que es el que lleva las cuentas con José Antonio. Aunque sí sé que no vamos sobrados, no creo que tampoco tengamos unos problemas gordos como para asustarnos. La gente sabe que no hemos llegado a la masa social que pretendíamos, que el tema publicidad por desgracia está horrible, que los gastos este año han sido muchos más, pero nuestros socios lo van a ver clarito como hasta ahora, con sus documentos y papeles, dónde se gasta dinero en este club".

"Si algo tiene que estar claro son las cuentas, si estamos en este club es por el tema del dinero"

Al presidente se le preguntó ese desvío en el presupuesto por menos ingresos en socios, patrocinios y taquillas era preocupante, contestó que "esto Manu podría explicarlo mejor que yo; aquí lo que pasa muchas veces es que en nuestro club parece que las noticias malas son las principales, las buenas pasan desapercibidas. Eso se le va a decir al socio, si hubieran 40, 50 o 200.000 euros de déficit".

Lo que está claro es que hay un desvío en el presupuesto: "De eso todo se va a enterar, aquí no hay nada tapado, no hay ningún problema. A mí me hace gracia cuando dicen que con 400.000 euros que tienen de presupuesto, sabiendo que es mentira, y cuando se dicen esas cosas lo siento por mis socios porque los ponen de tontos o de idiotas. Si vamos a una asamblea y se aprueban las cuentas por unanimidad, ni un voto en contra, ni una abstención, ¿por qué se tiene que estar dudando de eso? Y los socios tienen las cuentas, pueden decir por qué son esos 400.000 euros. Pero vuelvo a repetir, hay una cantidad de personas que quieren siempre sacar las cosas malas, las buenas ni se mencionan. Que alguna buena habremos hecho digo yo en tres años. Y las malas, cualquier cosita de este club tiene una repercusión tremenda. Claro, porque hay mucha gente que no comprende que un club que ha nacido nuevo tenga tantos socios y seamos tantas personas que nos sentimos xerecistas y queremos defender nuestro club. Si hay algo que tiene que estar claro en este club, son las cuentas. Porque si estamos en este club es precisamente por el tema del dinero. Y a mí no se me caería la cara de vergüenza si tuviera que salir a final de temporada diciendo 'señores, hay tanto dinero de déficit porque se ha gastado en esto, en esto y en esto', y que el socio lo haya visto. No me preocupa, el tema de las cuentas no me preocupa. Me preocupa el tema deportivo, que ganemos partidos y que logremos el 28 de mayo estar entre los tres primeros. Eso sí me preocupa a mí".