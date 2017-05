"La presión pesa, todos vemos las orejas del lobo"

El Xerez DFC con su triunfo del sábado en Chapín frente al Cartaya por 2-1 aún mantiene opciones de ascenso, aunque con los resultados de la jornada de ayer son complicadas. Juanlu Aguilocho, técnico azulino, resalta que "antes del comienzo del partido es algo obvio, no se puede evitar pensar en hacer cuentas pero hago mucho hincapié en que no se hable porque primero tienes que superar al adversario que tienes adelante. Integrantes de mi cuerpo técnico estaban hablando de si pierde este o gana el otro. Eso no suma, eso resta, después de ganar sí hacemos cuentas. Es complicado pero igual que cuando tienes un colchón de seis puntos sobre tu perseguidor los partidos se afrontan de una forma no fácil pero sí de forma más asequible, ahora nuestros rivales pueden tener un poco de más presión. En fútbol se ha visto que equipos que han hecho una temporada regular, que sólo les ha faltado un punto para proclamarse campeón a falta de varios partidos no lo han logrado. Estamos más cerca, todos le podemos ver las orejas al lobo y lo mismo eso nos puede permitir superar partidos a nosotros y presionar a los rivales".

Bajo su punto de vista, precisamente esa presión fue la que a su equipo le pasó factura ante el Cartaya: "La presión existe siempre en el fútbol y hay que saber gestionarla. Durante la semana hicimos hincapié en ello pero la presión está ahí. Se acerca el final de temporada, el club se había marcado un objetivo, llegué hace cuatro semanas, y creo los jugadores tienen un compromiso total. Eso les hace, como yo digo, cargar la mochila que llevan en la espalda quizás con más kilos de los que pueden soportar en algunos momentos. Cuando se está tan excesivamente estresado no se decide de la mejor forma".

Por último, confesó que no le gustó el partido frente a los onubenses. "Fue extraño, nuestra propuesta va enfocada a trabajar los aspectos ofensivos y defensivos pero nos focalizamos demasiado en la fase defensiva y precisamente esa fase brilló por su ausencia en la primera mitad. Estuvimos algo desordenados, imprecisos, producto del nerviosismo y del estrés. Cuando estás tan estresado no decides de la mejor forma. Aún así, creo que en la primera parte nos podíamos haber ido con una ventaja más amplia al descanso a pesar de haber estado desordenados. En la segunda parte salimos con más orden, en la fase defensiva, por momentos, nos desordenamos igualmente otra vez y hubo momentos en los que nuestra línea de presión estaba demasiado hundida en campo propio, con lo que ellos lo aprovechaban para jugar directo y eso nos generaba bastante peligro en nuestra meta. Afortunadamente sólo acertaron en una ocasión. Cuando nosotros teníamos el balón teníamos ocasiones muy claras y sólo acertamos dos veces, que valen tres puntos. Me quedo con la alegría de haber conseguido los tres puntos pero también con un sabor agridulce porque me parece que nuestro partido no fue el mejor".