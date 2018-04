Si no puedes ganar... (0-0)

El Xerez DFC debe esperar un poco para cerrar el ansiado ascenso a Tercera División. Los azulinos no pasaron ayer del empate a cero en Chapín ante el Conil, segundo clasificado, y dejaron escapar los primeros puntos de la temporada como locales. A falta de cuatro jornadas para el final de Liga, la escuadra xerecista es líder de su grupo con 64 puntos, a cuatro de su rival de ayer y a siete del Coria, que hizo los deberes ante el Isla Cristina en el Guadalquivir (2-1).

Es cuestión de tiempo y las prisas no conducen a nada. De hecho, el XDFC sólo ha sumado un punto de los últimos seis justo en el momento en el que todo el mundo comenzó a hacer cuentas y a pensar que la cita frente al combinado de Zafra sería el definitivo para alcanzar la Tercera.

El partido se le complicó al conjunto de Masegosa muy pronto por la expulsión infantil de Sergio Iglesias (18') y a partir de ahí nada fue fácil para un bloque que lo dio todo y que en la recta final del choque apretó al que le faltó serenidad para haber resulto de forma distinta alguna de las oportunidades de gol que se le presentaron. Un empate, de todos modos, que no es malo. Y es que ya se sabe, cuando no se puede ganar, es mejor no perder.

Tras caer en La Palma, teniendo en cuenta el rival, el escenario, la baja por sanción de Adri Rodríguez y lo que había en juego, Masegosa apostó de inicio con un once netamente ofensivo y con novedades. Con Adrián Martín como acompañante de Jorge Herrero en la parcela ancha, dejó en el banquillo a Barba y Heredia y optó por Caballero de enganche y por Carlos Cuenca pegado al flanco izquierdo y Tamayo como estilete.

El encuentro arrancó con ritmo y un Xerez DFC con ganas de abrir pronto la lata pero demasiado precipitado a la hora de finalizar las jugadas de ataque. Aún así, Gallego tuvo que intervenir en un par de acciones, como en el minuto 9, cuando despejó seguro con las manos un buen remate de Caballero tras un buen pase de Bello.

Pero el dibujo táctico inicial duró poco a los xerecistas, que a los 18 minutos perdieron a Sergio Iglesias y se quedaron con diez. El lateral diestro fue expulsado por soltarle un cabezazo a lo Zidane a Pablo, que le había entrado fuerte, nada más levantarse del suelo. El colegiado no dudó al mostrarle la cartulina roja, mientras que el conileño vio amarilla. La reacción desde el banquillo no se hizo esperar, Caballero abandonó el terreno de juego y entró Pablo Bonomo. El técnico sevillano recompuso tanto la defensa como la medular. Retrasó a Jorge Herrero, Lebrón pasó al lateral izquierdo y el roteño se colocó en el centro junto a Adrián Martín.

El encuentro desembocó en unos cauces que favorecían más al Conil que al cuadro local. Se volvió bronco, con entradas duras, poco ritmo y una grada enfurecida con la actuación del trencilla malagueño, nada dispuesto a cortar de raíz el juego visitante.

El Conil sólo le vio la cara a Camacho en el minuto 42, cuando un balón de Cornejo lo remató Kalhou a las manos del meta azulino. Justo después, fue Cuenca el que remató un balón claro por encima del larguero, José Mari tuvo que salir del terreno de juego lesionado (44') y Silveira también disparó flojo a las manos de Camacho.

Finalizaba así una primera parte con las fuerzas bastante equilibradas pese a la inferioridad local y con escasas oportunidades para los dos de los mejores equipos de la categoría con bastante diferencia.

El segundo acto arrancó con un cambio en el Conil, Juanca por Heredia, y con un escenario similar al del primero. Mucho juego subterráneo y pocas acciones de gol. El crono corría a favor de un rival bien plantado en el campo y con la lección aprendida, no perder era el reto claro y aprovechar alguna contra con la que sorprender a los locales.

Joselito Cornejo, muy vigilado y al que apenas le llegaron balones, lo intentó en el minuto 58 con un lanzamiento de falta en la frontal del área que detuvo Camacho sin ningún tipo de problemas y en el 60, Cuenca cabeceó a las manos de Gallego un centro de Antonio Bello.

Chapín se animaba con poco e intentaba llevar en volandas a un equipo que se veía seriamente contra las cuerdas por su inferioridad numérica y porque acusaba la recomposición de la medular, casi inédita con Pablo Bonomo y Adrián Martín.

Aún así, en una acción de calidad ya sin Bello y con Barba y Heredia sobre el verde, Carlos Cuenca batió a Gallego en el minuto 75, pero el árbitro no dio validez al gol por fuera de juego. Esa decisión, que fue acertada porque el punta estaba algo adelantado, enrabietó a los xerecistas, que más con corazón que con cabeza y guiados por la grada, intentaron el más difícil todavía. Estaba algo más cerca el 1-0 que el 0-0 porque el Conil entregó la cuchara en los últimos quince minutos y ya sólo se preocupaba de salvar el punto que tenía atado.

El Xerez DFC, con algo más de chispa con los cambios pero acusando ya el esfuerzo de jugar con diez tanto tiempo, a la heroica lo intentaba con todo pero siempre de forma ordenada. En el descuento, un saque de esquina botado por Heredia lo atajó Gallego tras tocar Expósito y un saque de banda de Padilla no lo pudo aprovechar Heredia.

Los cuatro minutos de prolongación se pasaron rápido y sin más sobresaltos. El ascenso a Tercera debe esperar al menos un par de jornadas tras un empate justo por los méritos de unos y otros en un encuentro marcado por la tarjeta roja de Sergio Iglesias, que le va a costar caro porque se va a perder varios partidos de la parte más importante y bonita de la temporada.