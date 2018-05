"Tengo que quedar bien con mis jugadores, no con el Conil ni con el Coria"

En su última rueda de prensa de la temporada previa a los partidos, Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, aprovechó la situación de Conil y Coria, que se juegan el ascenso directo este fin de semana, para recordar que sus futbolistas han jugado toda la temporada con la presión que ha atenazado al Conil en las últimas jornadas y que agarrotó al Coria el pasado domingo, cuando fue incapaz de ganar en su campo y la victoria le daba el ascenso. Masegosa recordó la presión "desmedida" que ha tenido que soportar su plantilla y ahora, con el ascenso a Tercera ya conseguido, "¿Dónde está todo aquello?" O apagado o fuera de cobertura...

-Sin jugarse nada el Xerez, al menos el último partido de la temporada es atractivo por lo que se juega el adversario...

-Nosotros lo vamos a vivir mucho más tranquilos que el Coria; llegar a esta jornada, sabiendo que los dos equipos íbamos a estar arriba, y llegar en las condiciones en las que hemos llegado me parece que es un éxito terrible, quizá no excesivamente valorado porque como hace ya varias jornadas y ha pasado un poco... Creo que ha sido un logro importante llegar a las últimas jornadas sin jugarnos nada y eso ha sido un trabajo muy bien hecho durante todo el año, así que es un alivio no llegar en las circunstancias en las que llega el Coria.

-¿Quién prefiere que suba, el Conil o el Coria?

-El que gane su partido y se lo merezca, porque si digo uno no veas la que me van a liar del otro lado.

-¿Y quién cree que va a subir?

-No lo sé; si no, apostaría. No tengo ni idea, aparte debo de ser inteligente, cerrar la boca, no puedo decir nada ni pronunciarme ni lo que es justo ni creencias ni nada porque se podría ser más natural pero estoy convencido de que después la gente se la va a coger con papel de fumar. Podría ser natural y hablar tranquilamente pero la experiencia me dice que sí, que está muy bien, pero después llega uno, pone en la red social tal y puede llegar otro y ponen cosas que no son ni mucho menos. Así que me da igual, me centro en mi equipo y los demás que hagan lo que quieran.

-¿Es dar ventaja al Coria que jueguen los menos habituales?

-Posiblemente eso pensaba también el Montilla...

-Pero el Coria a priori es mejor equipo que el Montilla...

-A priori y lo es seguro, lo dice la tabla clasificatoria. De todos los equipos del grupo el mejor es el Xerez y entre los cuatro últimos está el Montilla. El Coria está ahí, claro que tiene mucho más potencial no solo en lo que han demostrado sino que tienen más recursos que el Montilla, que es un equipo más limitado. Yo tengo que quedar bien con mis jugadore, no tengo que quedar bien ni con el Conil ni con el Coria ni con nadie. Yo tengo que quedar bien con mis jugadores, con los jugadores que han dado la cara durante todo el año y a veces durante unos minutos, a veces se han lesionado, a veces han tenido que hacer un sobreesfuerzo y salir en los últimos minutos y meter un gol en el minuto 95 como por ejemplo Barba, que ese día salió de suplente. Ahí es donde yo me baso, pero dentro de una lógica: no voy a poner a Marrufo de delantero centro porque juegue, claro que no, porque tenemos una idea de juego, claro que tenemos una línea a seguir durante todo el año. Pero yo no me he parado ni un segundo a pensar ni en el Conil ni en el Coria ni tampoco en el San José, que también se juega no sé qué. Ni un segundo. Solo me paro a pensar en cómo vamos a organizar nosotros el partido, cómo vamos a intentar llegar bien en condiciones...

-¿No hay presión por influir en el ascenso de uno u otro?

-No, qué va. Hay liberación porque nosotros ya hemos ascendido. Nosotros, y varios equipos que sí han cumplido sus objetivos, estamos en la situación de alivio, estamos aliviados porque empezamos el año con una presión desmedida en cuanto al ascenso, aliviados porque durante el año, en vez de ir disminuyendo la presión cuando nunca se ha salido de los dos primeros, la presión ha ido aumentando: si no es porque un día no hacíamos 28 toques y 450 pases cortos antes de meter un gol era porque no ganábamos con holgura; si no, porque fuera de casa no aplastábamos... Bueno, ahora llega esta situación y dices 'Dios mío, ¿dónde está todo aquello?' Y ¿Qué sientes? Sientes un alivio enorme, porque si me pongo a pensar que llegásemos en las condiciones que llegan Coria y Conil posiblemente yo no estaría aquí y hay algunos que estarían tirándose por las gradas de Chapín.

-¿Qué Coria espera? Tenía el ascenso en la mano la pasada jornada, tenía que ganar y se le escapó en casa...

-Porque cuando tienes que ganar a la fuerza, o como decimos por aquí, por cojones, ufff: para eso hay que valer. Es que eso es una presión añadida, una mochila que pesa y no corres. Y nosotros hemos competido todo el año con eso. Es decir, desde que tiene que ganar por cojones el Conil, de cinco partidos ha empatado tres y ha perdido dos. Desde que tiene que ganar por cojones. Claro, ¿pensáis que estoy hablando del Conil y del Coria? No, estoy hablando de nosotros porque ahora viene la comparación y la comparación es que desde que nosotros fuimos a Rota el primer partido de pretemporada, teníamos que ganar por cojones. Entonces, le doy muchísimo más mérito a mis jugadores porque han sabido competir con una presión añadida, con una mochila que pesa muchísimo que solo se nota cuando hay que hacerlo. Ya no es peliculeo, no: ahora hay que ganar. Entonces, entiendo perfectamente lo que le pueda pasar a esos equipos porque además no es la primera vez que me pasa. Ya el San Fernando en Tercera tuvo esas connotaciones, el Ceuta en Tercera tiene esas connotaciones y este equipo tiene esas connotaciones, así que entiendo perfectamente lo que les está pasando: es que es muy difícil ganar cuando hay que ganar de verdad.