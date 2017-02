"Estoy seguro de subir, vine a trabajar y no a hacer vida social"

Lección de fútbol y periodismo. Y gratis, que en los tiempos que corren no es nada fácil. Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez DFC, como en él suele ser habitual, volvió a hablar alto y claro, no se cortó ni un ápice a la hora de explicar la situación en la que se encuentra el equipo, a la hora de aclarar cómo se siente a nivel personal, mostró su plena confianza en lograr el ascenso , que es para lo que vino a la entidad, y lamentó que la proximidad de las elecciones esté dispersando el día a día del club.

-¿Cómo se encuentra la plantilla después del partido del domingo ante la Roteña?

-Cuando las cosas no salen bien y los resultados no son buenos, todo se hace más difícil. La verdad es que el equipo está entrenando durante esta semana bien, muy bien diría, y estamos esperanzados en sacar un resultado positivo en Valverde.

-Y usted, ¿cómo se encuentra después de tantas críticas?

-Las críticas son normales. Soy de los que piensan que son una parte muy importante del fútbol, incluso diría que son imprescindibles. Yo he estado normalmente en la parte de los criticados pero también he estado en el lado de los críticos durante algún tiempo. Eso me permite distinguir entre las críticas coherentes, las que tienen fundamento aunque tú no estés de acuerdo con ellas, y las que son por criticar, las del 'gili' de turno que lo más redondo que ha visto es una lavadora.

-¿Se siente respaldado o necesita respaldo por parte de la junta directiva?

-Yo en el club conozco al presidente, a Pérez-Rendón, a los tres integrantes de la parcela deportiva, Juan Carlos, Pedro y Fernando, a los empleados y a los colaboradores. No conozco a nadie más y mi relación con ellos es espectacular, sólo tengo palabras de apoyo por su parte diariamente. Lo que hay fuera no lo sé ni me interesa, lo que hay en los alrededores del club ni lo sé ni me interesa. Yo aquí vengo sólo a trabajar, no vengo a hacer vida social, no vengo a relacionarme con nadie. Paso muchas horas en Chapín y cuando termino en el estadio con mis colaboradores me voy a mi casa. Y eso en esta ciudad muchas veces puede ser peligroso porque aquí, no digamos en el club, pero sí en los alrededores del club, interesaría un poco de más contacto mío con lo social digamos pero yo vengo aquí únicamente a trabajar y me siento enormemente apoyado con la gente que conozco del club. Lo de fuera ni lo sé ni me preocupa tampoco.

-Si a día de hoy le ofrecieran la renovación, ¿la aceptaría?

-Ahora mismo, si estuvieran Pepe Ravelo, Pérez-Rendón y los empleados que están, sí. Si me lo propone otra candidatura, no. Yo ya lo dije al principio y tengo que ser coherente. Yo llegué con esta directiva y me siento muy orgulloso de entrenar aquí, pero me hubiese gustado venir en otra época. La cercanía de las elecciones está desvirtuando un poco todo lo que rodea a este equipo. Me hubiese gustado otra época, en la que todo el mundo estuviese más pendiente del tema deportivo y me da la impresión, igual un poco equivocada, desde la lejanía que hay cosas que están dispersando a este club un poquito.

-Tras la tempestad, ¿qué piensa de la Olímpica?

-Digo como siempre, nosotros para ganar tenemos que ser muy intensos desde todos los puntos de vista, táctico, físico y mental y el otro día no lo fuimos y yo tampoco estuve muy lúcido la semana anterior porque el jueves hablé con mis jugadores. Les comenté que no me estaba gustando la semana pero no fui capaz de revertir la situación.

-¿Se plantea algún cambio táctico de cara al domingo?

-A ver, creo que el equipo, bajo mi punto de vista, pasó de hacer el mejor partido desde que yo llegué en El Viso al peor en Chapín. Llevo aquí catorce partidos y cuando llegué tuve que hacer un cambio drástico, tuve que realizar un ajuste de tuercas muy grande porque estábamos a diez puntos del ascenso, entonces tuve que operar pero ahora mismo el equipo ha perdido sólo un partido, está a un punto del ascenso, bueno a dos porque nos quitaron uno, y creo que voy a tener que realizar un par de ajustes pero creo que va a ser suficiente con una aspirina.

-¿Teme al estado del terreno de juego del Javier López?

-Si, bastante. He estado viendo el partido que jugaron ante el Lora y el campo estaba enfangado totalmente y no creo que se haya podido recuperar en un par de semanas. Es un tema que me preocupa pero también por el rival, va a ser un partido difícil porque allí ha perdido el Pozoblanco y han empatado el Ciudad de Lucena y el Puente Genil. De todos modos, si nosotros estamos a nuestro nivel podemos ganar. Ahora estoy más convencido que nunca del ascenso y para lograrlo necesitamos ganar en Valverde.

-¿Ha vuelto a hacer cuentas?

-Yo las había hecho ganando los ocho partidos de casa y ganando también varios fuera. Ahora es lo mismo, nos restan siete en casa y creo que sumando 26 o 27 puntos, con la igualdad que hay en la categoría, se puede conseguir. Eso siempre y cuando la Liga siga como hasta ahora, a ver qué pasa. Lo vuelvo a repetir, si yo estaba convencido de lograr el ascenso cuando llegué que estábamos a diez puntos, mucho más lo estoy ahora que estamos a dos. Lo que sí es cierto que el partido del otro día me dolió y me dolió también por los aficionados. Creo que, a diferencia de lo que piensa alguna gente, Chapín y los aficionados es un plus a favor. Jugar en ese campo y con la afición que tenemos es una ventaja grandísima y el otro día nosotros no la supimos aprovechar y digo nosotros porque yo tampoco estuve lúcido.

-¿Le trastocan mucho los planes las bajas de jugadores importantes en Valverde?

-Esperemos que no. Caballero está casi descartado por sus problemas de tobillo, no ha entrenado esta semana y Pedro Hererra, igual. Por otro lado, Goma se va a incorporar pronto y para nosotros es un futbolista clave. Mucha gente dijo que era un capricho del cuerpo técnico y con el tiempo se ha demostrado que, a pesar de sus 19 años, es enormemente válido para el equipo y es insustituible por sus características no porque sea mejor o peor que otros, es distinto a lo que hay y lo espero con muchas ganas.