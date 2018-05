Una tarde para la gloria

Un día para la gloria. El Xerez DFC está a un paso de convertirse en equipo de categoría nacional si derrota esta tarde (18:00) al Chiclana Industrial en Chapín. Los azulinos deben poner la guinda a una sobresaliente temporada ante un rival que defenderá sus escasas opciones de permanencia.

Los xerecistas tomaron buena nota del desastre de la pasada campaña y desde el inicio de Liga han estado en puestos de ascenso. El salto a Tercera no se les puede ni se les debe escapar hoy.

La afición, de la Feria a Chapín. El club espera hoy sí, porque no hay excusas, el respaldo de sus socios y de un buen número de seguidores, que den colorido a las gradas del estadio en una jornada importante para la entidad.

Este enfrentamiento ante el cuadro de Bolli sólo se lo van a perder Aziz, lesionado, y Sergio Iglesias, sancionado. El resto de jugadores disponibles están convocados.

Masegosa huye de cualquier tipo de euforia, se ha mostrado respetuoso con el Chiclana Industrial y en rueda de prensa tuvo un deportivo gesto: "Antes de hablar de cualquier tema, quiero transmitir un mensaje de respeto hacia el rival, eso es lo primero antes de comentar si hay Feria, si hay ascenso o si hay fiesta. Lo primero es respetar el trabajo del Chiclana Industrial y el de Bolli, que es un entrenador de mucho recorrido, al que conozco, respeto y tengo en alta estima. Es coherente esta postura porque todos somos deportistas".

Al rival se lo espera "motivado. Es un equipo que está trabajado y ya vimos en la primera vuelta que, independientemente del resultado porque fuimos superiores y ganamos, es capaz de plantarte cara y siempre tiene sus opciones de marcar. Va a intentar por todos los medios salvar la categoría. Tendremos que intentar que no estén cómodos, ser superiores y también llevar el ritmo del partido ".

Ante un encuentro de esta importancia, motivar a los jugadores no es necesario y espera "no tener un exceso de motivación, quiero dar tintes de normalidad a este partido, que sea como los que venimos disputando en casa, en los que hemos dominado todas las fases del juego. No quiero que se parezca al del Conil, que por hablar tanto de ascenso cometimos errores. No debemos ponernos nerviosos si se ponen por delante o el gol tardar en llegar. Debemos mantener la calma y que nuestro estado emocional sea el adecuado para poder poner en práctica nuestros argumentos de siempre".

A la afición en esta oportunidad, el técnico no le pide "nada especial porque llevo haciéndolo desde que comenzamos la pretemporada en julio. El club es de los socios y cuantos más seamos, más posibilidades de crecer tendremos".

Por último, admitió que uno de los argumentos de motivación que había utilizado con los jugadores es "pueden pasar a la historia de un club que con el paso de los años está llamado a ser grande. Podemos ser recordados por subir".