Un triunfo de lo más Bello (1-0)

El balón no quería volver a entrar. Biri, tras una gran jugada individual, se topó con la madera a falta de un cuarto de hora. Pasaban los minutos y aunque el cuadro visitante trató de estirar sus líneas en busca del tanto de la igualada, el marcador ya no se movería. En cualquier caso, la última la tuvo en sus botas Cuenca, que había entrado en la segunda parte, pero ni por esas. Al final, tres puntos muy trabajados por parte de un Xerez Deportivo FC que vuelve a ser líder.

De nuevo por la banda del '15' llegó la siguiente aproximación al área contraria, pero Caballero no aprovechó el centro de un activo Biri, que trajo de cabeza la zaga rival. El Isla Cristina apenas generaba peligro y si no se marchó al descanso con más goles en contra fue por la escasa puntería en los últimos metros de la vanguardia azulina. Superada la media hora, una gran jugada colectiva casi acaba en gol y justo antes de la finalización del primer tiempo Javi Tamayo falló una ocasión clarísima.

La prórroga

Pepe Masegosa / entrenador del xerez deportivo fc

"Los jugadores siguen demostrando una gran implicación, ha sido una gran baza"

Tras sumar la novena victoria de la temporada, Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, reconocía que “cuando se perdona tanto y no quiere entrar la pelota terminas sufriendo. Hoy no hemos desplegado un fútbol muy fluido porque el frío y el estado del terreno de juego no nos han permitido ser muy brillantes. Las ocasiones claras hay que intentar meterlas, pero son cosas del fútbol”. A pesar de no haber podido disputar el partido en Chapín, Masegosa afirmaba que “lo importante siempre son los tres puntos. Los jugadores siguen demostrando una gran implicación y hoy ha sido una de nuestras grandes bazas para lograr la victoria”. Sobre la falta de acierto de cara a portería, comentaba que “son cuestiones de rachas. En este partido hemos tenido muchas ocasiones claras y al no materializarlas provoca que perdamos un poco de confianza y entremos en un estado de miedo porque el rival pueda hacer algún gol y te haga perder lo que has trabajado durante el resto del partido”.

Francisco Acosta / entrenador del Isla Cristina

"Hasta el último minuto hemos mantenido abierta la incertidumbre del resultado"

Francisco Acosta, técnico del Isla Cristina, explicaba que “no comenzamos bien el partido, teníamos preparado una presión alta y hemos tenido que modificar las posiciones de varios jugadores”. Sobre el nivel del Xerez DFC destacaba que “es un serio candidato al ascenso, tiene jugadores que marcan diferencias. Sabíamos que era muy difícil competir contra este equipo y hasta el último minuto hemos mantenido abierta la incertidumbre del resultado”.