El triunfo en La Palma es imprescindible

El once presentará algunos cambios respecto al que superó al Rota pero bastantes menos que en anteriores jornadas.

Los citados para viajar a Huel va son Edu Villegas, Ares, Antonio, Guille, Copero, Biri, Caballero, Álex Padilla, Benítez, Moreno, Cuenca, Orihuela, Barba, Álvaro Ramírez, Adri Domínguez, Borja Perea y el juenil Curro.

Los azulinos entrenaron ayer en el Anexo y Juanlu Aguilocho dio a conocer una lista de convocados a la que regresan Álex Padilla y Guille, una vez cumplidos sus respectivos encuentros de sanción, y en la que aparece Curro, juvenil de Liga Nacional. Se cae de la convocatoria el central Joaqui, sancionado, y tampoco está finalmente Enrique Olmo, que no ha superado las molestias que viene arrastrando desde hace un par de semanas.

El plano deportivo, pese a que aún el equipo no ha perdido sus opciones matemáticas de subir, ha pasado a un segundo plano para una directiva que ha tirado la toalla antes de que cuenta. El castillo de naipes se ha demoronado. La junta se muestra ahora más preocupada por cuadrar las cuentas que por seguir peleando hasta el último segundo por una categoría que se autoexigieron desde el primer momento. La gota que ha colmado el vaso, el malestar de la plantilla por el tema económico. Las famosas gratificaciones o 'mensualidades' parecen otra vez a escena.

La recta final de temporada para el Xerez DFC se ha convertido en una auténtica pesadilla. No estar a estas alturas de competición en la posición esperada y la apertura del proceso electoral ha destapado la caja de los truenos y raro es el día que no surgen problemas en la entidad.

Malestar en el plantel azulino por problemas con las gratificaciones

Edu Villegas, capitán del Xerez Deportivo Fútbol Club, envió ayer un comunicado a los medios de comunicación en nombre de todos sus compañeros en el que la plantilla expresa su malestar con la junta directiva por el tema económico. La nota, al margen de aclarar que los futbolistas quieren terminar la Liga en la mejor posición posible, "a pesar de que pueda existir la posibilidad de no recibir la compensación de gastos del último mes", explica: "La plantilla quiere mostrar su malestar por el impago del 50% de la compensación de gastos correspondientes al mes de abril a uno de los jugadores del primer equipo por no haber asistido a entrenamientos y partidos oficiales de competición por causa mayor".