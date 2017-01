Juan Antonio: "La victoria es engañosa, tenemos carencias"

Juan Antonio, técnico del Xerez Deportivo FC, no estaba nada contento con el juego que su equipo desplegó, sobre todo en la segunda parte. Afirmó que "jugamos mejor contra once que contra diez", aseguró que sus jugadores hicieron un "partido más serio" hace dos semanas en Cartaya que ayer ante el Pozoblanco y tildó la victoria de "engañosa". Comentó que su equipo sigue "en formación" y que mentalmente "es endeble" y de ahí el "miedo absurdo" que les entró a sus jugadores en la segunda mitad.

El técnico azulino aseguró que el triunfo es "importante pero no es el partido del que estoy más satisfecho. Por ejemplo, el otro día en Cartaya empatamos a cero y salí mucho más satisfecho que hoy -ayer para el lector-. Hemos hecho un mal partido y quitando quizá los veinte primeros minutos de la primera parte donde once contra once sí fuimos un buen equipo y pudimos haber sentenciado incluso. En el resto del partido hemos demostrado que en determinadas cosas tenemos carencias y que en una Liga tan larga lo vamos a pasar mal. De todas formas, es una victoria importante porque te permite trabajar con la gente metiéndoles caña tras una victoria, otra más. Pero que nadie se llame a engaño, es una victoria engañosa. Tenemos que sacar consecuencias positivas pero también las negativas y el equipo ciertamente tiene carencias que tenemos que intentar solucionar", dijo.

Más que temer por el resultado, Juan Antonio afirmó que "el partido lo podíamos perder nosotros y en momentos determinados hemos estado a punto de perderlo. Tal y como estaban las cosas, habíamos comentado que la única opción que iba a tener el Pozoblanco era a balón parado y le hemos dado excesivas opciones. En estas condiciones hemos demostrado que no somos un equipo hecho ni consolidado. Ahora mismo, a pesar de que llevo siete partidos, cinco victorias y dos empates, somos un equipo en construcción".

Jugar con un futbolista más desde el minuto 26 apenas se notó. El entrenador isleño afirmó que la expulsión de Ángel influyó en el desarrollo del partido: "Totalmente. Creo que jugar con un futbolista menos tantísimos minutos en un campo tan grande se nota y decir lo contrario sería absurdo. Lo curioso de esto es que hemos jugado mejor contra once que contra diez aunque es verdad que en la segunda parte hemos podido definir al principio y se hubiera terminado el partido".

En la grada se palpaba el miedo al empate, "la misma sensación que tenía yo en el banquillo y que transmitían los jugadores", afirmó Juan Antonio. "La idea era defender con la pelota pero ¿qué ha pasado? Que ha entrado una vez más el miedo, un miedo absurdo y preocupante. Si en una de las numerosas faltas que han tenido nos la cuelan nos hace muchísimo daño, habríamos perdido tres puntos. La fortuna que hemos tenido es que Biri ha definido después bien y es importante de cara al gol average pero es que nosotros para llegar al partido de Pozoblanco con posibilidades de estar arriba necesitamos mejorar mucho".

El técnico explicó que ese miedo psicológico es "muy complicado" de combatir y "es un tema del futbolista y no me refiero sólo a Chapín. Somos un equipo desde el punto de vista mental endeble y estamos trabajando en todos los aspectos. El equipo ha mejorado en muchísimos aspectos y en el mental también. Mejorar me refiero no menospreciar lo anterior, que me parece un trabajo excelente, sino a la idea que yo tengo del fútbol, que es distinta al del anterior entrenador igual que el que venga tendrá una distinta a la mía. Es una cuestión de trabajar mucho pero sobre todo es cuestión del futbolista".