2.800 abogados andaluces reciben formación especializada en violencia de género

Un total de 2.800 profesionales de la abogacía andaluza han completado una formación especializada en violencia de género y sexual a través de once cursos organizados durante octubre y noviembre. Esta iniciativa, que alcanza su tercera edición, ha sido impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias, mediante el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), junto con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Abogados.

Los cursos, desarrollados en las sedes de los Colegios Oficiales de Abogacía de toda Andalucía, han estado dirigidos principalmente a letrados del turno de oficio especializado en violencia de género. La formación ha contado con la participación de jueces y fiscales especializados, médicos forenses de las unidades de valoración, personal de los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y profesionales del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), ofreciendo una visión integral y multidisciplinar de la atención a las víctimas.

Esta edición ha incorporado como novedad formación específica en materia de violencia sexual ante la reciente asunción por parte de los órganos judiciales de Violencia sobre la Mujer de los casos relacionados con delitos sexuales, adaptándose así a las últimas reformas legislativas en esta materia y reforzando la capacitación de los profesionales para ofrecer un acompañamiento jurídico adecuado a las víctimas.

Compromiso institucional con la formación especializada

Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha destacado que resulta "fundamental" la formación de profesionales que mantienen contacto directo con las víctimas de violencia machista "para ofrecerles el apoyo necesario en cada momento". La consejera ha subrayado la importancia de las "actuaciones formativas continuadas dirigidas a personal especializado de los centros de la mujer, del ámbito sanitario, educativo, de las farmacias, de las fuerzas de seguridad y el judicial, entre otros".

López ha enfatizado que "las mujeres que sufren violencia requieren una atención especializada desde el momento de la denuncia, así como durante todo el proceso que va más allá del mero asesoramiento jurídico". Con esta formación, la Junta busca reforzar la capacitación de abogados y abogadas para ofrecer asistencia integral y dar a conocer el catálogo completo de recursos, ayudas y servicios disponibles para las víctimas.

Esta estrategia formativa se complementa con el protocolo firmado en junio de 2024 con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla para la cooperación en materia de formación en violencia de género dirigida a fiscales andaluces. Además, López ha anunciado que en 2026 comenzará la formación periódica para los miembros de la carrera fiscal, consolidando así un ciclo formativo completo para todos los profesionales del ámbito jurídico que intervienen en casos de violencia machista.

Mejoras en el sistema de atención a las víctimas

Por su parte, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha puesto en valor la importancia de la formación continua de los profesionales del turno especializado en violencia de género dentro del sistema de Justicia Gratuita. Nieto ha señalado que la Junta ha incrementado el número de guardias autorizadas a los colegios de abogados para asistir a estas mujeres y ha garantizado que estén representadas por un procurador en todas las fases del procedimiento, aunque no sea obligatorio legalmente.

Estas medidas buscan evitar la revictimización que supone para las mujeres tener que acudir varias veces a los juzgados para diferentes trámites, uno de los principales objetivos del Plan de Humanización de la Justicia impulsado por la administración andaluza. En esta línea, la Consejería de Justicia ha multiplicado el número de Salas Gesell equipadas para la práctica de pruebas preconstituidas, que permiten grabar la declaración de las víctimas para usarlas posteriormente en el juicio sin necesidad de repetir su testimonio.

Asimismo, se están implementando itinerarios separados y salas de espera seguras en las sedes judiciales para garantizar que las mujeres no tengan ningún contacto, ni siquiera visual, con su presunto agresor cuando acuden a los juzgados. Estas mejoras en las infraestructuras judiciales complementan la formación jurídica especializada, creando un entorno más seguro y respetuoso para las víctimas.

El papel del SAVA en la atención integral a víctimas

El consejero Nieto ha destacado que más de un tercio de las personas atendidas por el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) son mujeres víctimas de violencia de género, así como hijos e hijas menores a su cargo. Este servicio ha extendido su cobertura a las zonas rurales mediante equipos itinerantes, mejorando el acceso a la asistencia en municipios alejados de los grandes núcleos urbanos.

Una de las iniciativas más innovadoras ha sido la puesta en marcha en Huelva de un proyecto piloto de perros facilitadores especialmente adiestrados para acompañar a las víctimas y reducir su ansiedad durante los procedimientos judiciales. Este tipo de medidas demuestra la apuesta por un enfoque humanizado en la atención a las víctimas de violencia machista.

En 2023 se firmó un protocolo dirigido al personal implicado en el asesoramiento a las víctimas, con la finalidad de facilitar una adecuada coordinación y transmisión de información entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el SAVA. El objetivo principal de este acuerdo es minimizar la revictimización de las mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género, garantizando una atención coordinada y sin duplicidades.

El Instituto Andaluz de la Mujer: pilar en la lucha contra la violencia machista

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha consolidado como una entidad fundamental en la articulación de las políticas contra la violencia machista en Andalucía. Desde su creación, ha desarrollado una amplia red de recursos para la atención integral a las mujeres víctimas, que incluye centros provinciales, centros municipales de información a la mujer, servicios de atención psicológica y jurídica, y programas específicos de inserción laboral.

La colaboración entre el IAM y otras instituciones como los Colegios de Abogacía o el poder judicial resulta esencial para garantizar una respuesta coordinada y efectiva frente a la violencia machista. Esta formación especializada para profesionales de la abogacía forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la respuesta institucional ante la violencia de género, que incluye también campañas de sensibilización, programas educativos y recursos de atención directa.

¿Qué tipo de formación reciben los abogados especializados en violencia de género?

Los abogados y abogadas que forman parte del turno de oficio especializado en violencia de género reciben una formación multidisciplinar que abarca aspectos jurídicos, psicológicos y sociales. Entre las materias que se incluyen en estos cursos destacan las últimas reformas legislativas en materia de violencia contra las mujeres, protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, técnicas de entrevista a víctimas traumatizadas y conocimiento de la red de recursos asistenciales disponibles.

¿Cómo afecta la formación especializada a la atención que reciben las víctimas?

Una adecuada formación de los profesionales jurídicos que atienden a víctimas de violencia machista tiene un impacto directo en la calidad de la asistencia. Cuando un letrado o letrada cuenta con conocimientos específicos sobre las dinámicas de la violencia de género y las necesidades particulares de las víctimas, puede ofrecer un asesoramiento más empático y eficaz, evitando situaciones de revictimización y facilitando el acceso a todos los recursos disponibles para su protección y recuperación integral.