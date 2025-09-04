Más de 60.000 alumnos andaluces abandonarán los estudios durante el curso

El abandono escolar sigue siendo un problema. Aunque la situación ha mejorado en la última década, sigue siendo elevado el número de adolescentes que dejan los estudios de forma temprana, antes de tiempo, lo que supone un obstáculo para la formación educativa de la población. La asociación Save The Children estima que más de 62.000 de los 400.000 alumnos de la ESO que comienzan el curso el día 15 dejarán los estudios a lo largo del curso. La oenegé llama a las administraciones a aplicar políticas "más contundentes" que ayuden a reducir estas cifras.

El director de Save The Children en Andalucía, Javier Cuenca, señala un temor para la región: "Que la tasa se estanque en torno al 15% en los próximos años". Cuenca se refiere a la tasa de abandono educativo temprano andaluz que refleja el Instituto Nacional de Estadística, que se refiere al porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que ha dejado los estudios sin el título de bachiller o FP. Aunque mejor que la de Rumanía (17%), la ratio andaluza de abandono es más alta que la de Euskadi (5%), Comunidad de Madrid (10,5%), Comunidad Valenciana (13%) o Cataluña (14%). La tasa del país es del 13% y la de la media de la Unión Europea es del 9,5%.

"Es inaceptable que esta situación se mantenga, con el riesgo incluso de estancarse o ir a peor si no hay un verdadero compromiso político a nivel nacional, autonómico y local", ha añadido Cuenca. Para Save the Children, existe una relación entre "la pobreza y el abandono escolar". A su juicio, en los hogares más vulnerables hay dificultades para el acceso a recursos educativos básicos como libros, gafas, ropa y de actividades extraescolares, lo que "afecta directamente al rendimiento y permanencia escolar".

La organización avisa de que los jóvenes con mayores tasas de abandono educativo presentarán en el futuro una situación laboral más vulnerable, con mayores tasas de paro y más tiempo buscando un empleo, así como salarios más bajos, lo que desemboca en "menores niveles de satisfacción con la vida", ha recogido Europa Press en una nota.

Save the Children, al igual que apunta la OCDE, ha instado a tomar medidas como la creación de un índice de vulnerabilidad que "pueda servir para financiar adecuadamente las escuelas con mayores necesidades o la asignación de recursos a las familias en vulnerabilidad", la promoción de la formación del profesorado en educación inclusiva o la reducción de la repetición del curso a casos muy excepcionales. Ejemplos de repeticiones justificadas podrían ser que se produzca un retraso significativo de madurez, que haya ausencias prolongadas por motivos médicos o personales o que se den dificultades graves de aprendizaje no superadas con refuerzo.

Dado que la población migrante tiene unas tasas de abandono escolar más elevadas, resulta "fundamental y beneficiario" para el conjunto del alumnado que también se trabaje para acabar con la segregación escolar, "evitando criterios de admisión potencialmente excluyentes, garantizando la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos, y ofreciendo información fiable sobre los procesos de admisión a las familias más vulnerables", ha explicado.

Save the Children trabaja para prevenir el abandono escolar desde "un enfoque integral, combinando intervención directa, innovación social e incidencia política basada en evidencia". Su objetivo es, según ha explicado, "garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar su contexto".