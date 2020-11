Jesús Aguirre: "El plan de Andalucía para Navidad tiene que ser para evitar una tercera ola"

La Navidad es uno de los temas más comentados en lo que va de semana. Hace pocas jornadas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez elaboraba un borrador con las directrices a seguir para unas fiestas que serán muy atípicas debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Este escrito dijo Salvadora Illa, ministro de Sanidad que se había elaborado en conjunto con las comunidades autónomas, aunque muchas de éstas han sido las primeras en criticar el plan.

En el día de hoy, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha querido manifestar la idea relativa que hay sobre la Navidad en la región y que, como ya dijo Juanma Moreno, presidente de la Junta, dependerá de la mejora de los datos y parámetros que haya sobre la pandemia a mediados de diciembre.

Aguirre ha afirmado que se está trabajando para "evitar que haya una tercera ola después de Navidad". Además, ha insistido en que la segunda ola llegó a su máximo el día 9 de noviembre y gracias a las medidas que se tomaron y que han sido "muy eficientes". La incidencia acumulada ha pasado de 630 casos a "rondar los 400" y los ingresos hospitalarios han sufrido "una significativa bajada", colocándose en 2.687 en el día de ayer.

Prudencia con la Navidad

Jesús Aguirre ha querido hacer hincapié en la idea de mantener la prudencia porque aunque "estamos en franco descenso", esto no es motivo para "tocar las campanas". Es fundamental intentar que no exista una tercera ola que podría producirse si no se extreman las precauciones porque este virus es "anárquico" y se podría producir un "efecto rebote".

Preguntado por las fiestas, el consejero de Salud y Familias ha querido recalcar que no quieren precipitarse en la toma de decisiones y que éstas se decidirán tras el 9 de diciembre. "Según la evolución se tomarán las medidas oportunas para tener una Navidad lo más tranquila posible y para evitar que después de Navidad tengamos una tercera ola", ha recalcado Aguirre.

Otro de los temas que ha querido comentar es el del borrador propuesto por el Gobierno que para el consejero es "estéril" y "no ha sido consensuado" con los diferentes territorios de la nación, unos territorios que como es lógico tendrán diferentes "circunstancias". Para Aguirre, está muy bien desde el punto de vista europeo pero "el documento base se tendrá que consensuar con todas las comunidades autónomas".

Tranquilidad a la población

Ante el número de contagios y hospitalizaciones, el consejero ha querido dar "tranquilidad" a la población. Parece que los datos van a mejor y que la curva se ha doblegado. Aún así, defiende que "hay un colchón importante" de camas y que la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de pacientes covid "está en un 28,6 por ciento".

Además, ha querido abogar por la "transparencia" que está llevando a caso su gobierno y pide, una vez más, que rememos "todos en la misma dirección".