Andalucía no contempla relajar el uso de mascarillas hasta "finales de julio o mediados de agosto"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha apuntado este jueves que hasta "finales de julio o mediados de agosto" no contempla que se pueda relajar el uso obligatorio de la mascarilla como herramienta de prevención de contagios de Covid-19 en la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha criticado el "debate" abierto en torno a la posible relajación del uso obligatorio de las mascarillas, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hayan apuntado en las últimas horas que "pronto" dejará de ser obligatorio dicho elemento fundamentalmente en espacios al aire libre.

"Es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación", ha comentado el consejero andaluz de Salud, que se ha declarado así "en contra de que se abra un debate estéril" con el que "no ganamos nada, sólo bajar la guardia", según ha opinado.

En esa línea, Aguirre ha aseverado que en Andalucía "no se va a levantar la mascarilla, primero, hasta que no decaiga la Ley 2/2021, que es la que obliga de forma taxativa a las comunidades autónomas al uso de mascarillas en lugares públicos tanto abiertos como cerrados", y "hasta que no tengamos como mínimo un 75% de inmunidad total entre la población andaluza", es decir, "inmunidad de grupo" con esa proporción de población vacunada con las dos dosis, según ha subrayado.

"Hasta entonces no me atrevo a relajar el hábito de poner la mascarilla", según ha confirmado el titular andaluz de Salud, que ha insistido en defender que, por detrás de la vacuna, la mascarilla, "bien puesta y utilizada", es "lo que más nos protege" frente a los contagios de coronavirus.

Freno a la desescalada en Andalucía

El comité de expertos de Andalucía acordó este martes prorrogar las restricciones porque se mantienen altos los contagios diarios, 1.267 esa misma jornada, y porque la incidencia acumulada a 14 días desciende a un ritmo que sigue siendo bajo y es la más alta del país, con 180 casos, unos 80 puntos por encima de la media española.

El comité de expertos solo acordó leves excepciones en las restricciones con respecto a la Orden de 7 de mayo de la Consejería de Salud y Familias, informó la Junta en un comunicado. Sí hay una ampliación de horarios para los establecimientos de venta y servicio de helados hasta la 1.00, pero desde las 00:00 no se podrá servir o vender bebidas alcohólicas.