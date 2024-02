Andalucía mantiene una semana más la mascarilla en centros sanitarios

Andalucía mantendrá por el momento la obligatoriedad de usar la mascarilla en los centros sanitarios de la Comunidad pese a que la tasa de gripe y otros virus respiratorios ha cosechado ya las dos bajadas consecutivas que marcó como requisito el Ministerio de Salud cuando impuso su uso a fin de frenar la expansión de estas infecciones y su consecuente impacto en hospitales y centros de salud.

Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, quien, a preguntas de los periodistas en un acto público ha insistido en su argumento de "no confundir a la población". "Estamos en una incidencia de 379 por cada 100.000 habitantes y llevamos dos semanas bajando esa incidencia, pero vamos a seguir una semana más con el uso de la mascarilla obligatoria por una razón. Y es que, cuando nosotros acatamos la orden del Ministerio saltándose los órganos colegiados, tanto de la Ponencia de Alerta como de la Comisión de Salud Pública, y después se saltó también al Consejo Interterritorial, nosotros lo que pedíamos era sensatez e informes técnicos que avalaran las decisiones. Ahora, decidimos mantener una semana más esta medida porque no nos gustaría que la semana que viene tuviéramos un repunte en la incidencia y, entonces, no sé cómo le íbamos a explicar a la población que ya habíamos quitado la mascarilla la semana anterior. Aquí el objetico es no confundir a la población y hacer las cosas de manera sencilla para que ellos lo entiendan", ha explicado García.

Con todo, los datos recogidos en el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) del Instituto de Salud Carlos III, reflejan que desde el inicio de año la tasa de incidencia de IRA sólo subió en la semana 2 (entre el 8 y el 14 de enero), cuando se sitúo en 621,9 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí, la semana 3 (del 15 al 21) experimentó un abultado descenso hasta los 461 casos, continuando esa tendencia en la semana 4 (del 22 al 28), hasta los 379,3 casos. Una tasa muy alejada de la que se da a nivel nacional, situada en 587,3 casos por 100.000 habitantes, y la tercera más baja de toda España, sólo por detrás de Galicia (252,7) y Baleares (239,5). En el lado opuesto, el mayor índice de incidencia se da en Melilla, por encima de los 1.600 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto al volumen de hospitalizados por enfermedades respiratorias, la tasa andaluza se sitúa en 13,1 por cada 100.000 habitantes, que suponen tres puntos por debajo de la tasa nacional que es de 16,4. En este parámetro, aunque no es vinculante a la decisión de eliminar o no la obligatoriedad del cubrebocas según la orden de Sanidad, también se aprecia una caída progresiva desde primeros de año. Así, la tasa ha pasado de 26,4 de la semana 1; a 23,7 en la 2; 16,6, en la 3 y, en la cuarta, la citada tasa de 13,1.

Andalucía, en Fase 0 del Plan de Alta Frecuentación

Con todo, los hospitales andaluces se encuentran de media en Fase 0 del Plan de Alta Frecuentación. Esto implica, según ha informado hoy en Granada la directora gerente del SAS, Valle García, que a nivel global se ha producido un incremento menor del 10% en el porcentaje del número de urgencias que acuden al hospital durante tres días consecutivos.

En concreto, el 83% de los centros hospitalarios están en nivel 0 del Plan, es decir, 42 de los 51 hospitales han registrado un incremento del número de urgencias en tres días consecutivos por debajo del 10%; el 3,9% (2 hospitales) se encuentran en Fase 1, el 11,7% (6 centros) se encuentran en Fase 2 y el 1,9% (1 hospital) en Fase 3. En la reunión semanal, que ha tenido lugar en el Hospital Virgen de las Nieves y e la que han participado también el delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, y la subdirectora de Gestión Hospitalaria del SAS, María José Ferrer, Valle García ha reiterado el mensaje de tranquilidad a la población. "Los centros sanitarios y sus profesionales están preparados para atender cualquier incremento de la demanda, sea o no por alta frecuentación relacionada con los virus respiratorios", ha dicho. Igualmente, ha insistido en que "todos los pacientes son atendidos en el menor tiempo posible, la atención sanitaria está garantizada y todo el sistema está preparado para afrontar cualquier aumento de la demanda".

Datos de urgencias e ingresos

Por otro lado, en la misma rueda de prensa se han detallado datos sobre el volumen de ingresos en urgencias y en planta del hospital. Así, durante los tres primeros días de esta semana en Andalucía se han registrado un total de 35.023 urgencias hospitalarias, observándose un ligero aumento de 1,29% (449) en comparación con el mismo periodo de la semana anterior.

Las urgencias atendidas en estos días suponen unas 700 urgencias más de la media diaria del año, un dato que es habitual en época de alta frecuentación. Sevilla y Málaga se destacan como las provincias con mayor concentración de urgencias, alcanzando 7.920 y 6.440 respectivamente.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, el total en Andalucía durante estos tres días ha disminuido de 2.715 la semana anterior a 2.594, lo que representa una disminución del 4,45% (121 ingresos menos). Al igual que con las urgencias, Sevilla y Málaga encabezan la lista con 611 y 509 ingresos respectivamente. Aunque las cifras continúan siendo más altas que la media diaria de ingresos observados durante el año completo, también se evidencia en este indicador una tendencia al descenso.

Respecto a la atención urgente que se realiza en los centros de Atención Primaria, se han atendido en la última semana (del 23 al 30 de enero) un total de 144.967 urgencias, cifra similar a la registrada en la semana anterior. 30 distritos se encuentran en Fase 0, es decir, con incrementos inferiores al 15% de la actividad basal, a excepción de los Distritos Córdoba Norte, Granada Nordeste, Jaén Nordeste y Poniente de Almería que se encuentra en Fase I, es decir, con un incremento entre el 15 y 25% respecto a la actividad basal.

El pasado invierno, los hospitales andaluces atendieron más de 1,1 millones de urgencias entre los meses de diciembre y febrero, de las que sólo el 7,6% requirió ingreso hospitalario. En el periodo de alta frecuentación de esta temporada (desde el 15 octubre a la actualidad) se han atendido en los Servicios de Urgencias hospitalarias de Andalucía a 1.094.000 personas, precisando ingreso hospitalario el 7,6%. Por tanto, se aprecia cifras de frecuentación muy similares a las del año anterior y la proporción de ingresos urgentes con respecto al total de urgencias atendidas es similar a la habitual en esta época del año.