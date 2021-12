Andalucía seguirá sin restricciones de aforo, movilidad u horario

Pese al aumento exponencial de contagios estos últimos días debida, entre otros factores, a la nueva variante ómicron que parece más contagiosa, pero a la vez produce una enfermedad menos grave, la Junta de Andalucía no contempla, en estos momentos, restricciones de aforo, movilidad u horario. Así lo ha afirmado el presidente, Juanma Moreno, en una visita al banco de alimentos Bancosol, que ha asegurado que Andalucía “tiene un 50% menos de incidencia que el conjunto de España” y que si no se “dispara la incidencia clínica, que es en la que nos fijamos ahora, no nos planteamos medidas más duras contra el coronavirus”.

Pese a que en Andalucía se ha alcanzado el pico de contagios este jueves con 13.344, Juanma Moreno ha asegurado que siente que la pandemia está “arrinconada y dando los últimos coletazos”. Se ha desmarcado de las posiciones que han tomado comunidades como Cataluña o el País Vasco y ha descartado tomar medidas en el mismo sentido que estas este lunes 4 de enero, cuando se vuelve a reunir el comité de expertos.

Sin embargo, ha defendido el uso de mascarillas en exteriores, desmarcándose de la postura del Partido Popular a nivel nacional, que la pone en duda. “La Junta de Andalucía no toma decisiones respecto a la pandemia desde la Consejería de Salud, sino escuchando al comité de expertos”, de esta manera asegura que recomendaron el uso obligatorio de mascarillas en interiores “en estas fechas en las que hay una proximidad y una cercanía física” por las festividades. Ha asegurado que, pese a ser una medida impopular, “yo soy el primero que la siento incomodísima”, recomiendan su uso obligatorio en exteriores de acuerdo con lo que los expertos estiman que había que imponerla como medida de salud pública.

En lo relativo a la cuarentena, que pasa a ser de siete días, el presidente valoró esta como una medida positiva “otros países ya habían acortado el tiempo de las cuarentenas y creemos que no tenía sentido seguir haciendo cuarentenas de diez días cuando el virus ha demostrado ser contagioso durante seis o siete”. Ha aprovechado también Juanma Moreno para pedir prudencia y responsabilidad a los ciudadanos para fin de año, “fechas que suelen ser movidas y de grandes fiestas”.

Respecto a las cabalgatas de Reyes, ha recordado que los ayuntamientos son "maduros" para tomar una decisión por ellos mismos, siendo conocedores de cómo está la situación de la pandemia. Pese a ello, ha reiterado la petición de prudencia a los ciudadanos, “parece que la nueva variante es menos grave que las anteriores, pero no juguemos a la ruleta rusa”.