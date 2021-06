Dejar de usar mascarilla en la calle en Andalucía sigue aún con el mismo plazo: final de julio

Pedro Sánchez ha puesto fecha al fin del uso de las mascarillas en las calles: será el próximo sábado 26 de junio. No obstante, la Junta de Andalucía se ha mostrado en las últimas horas bastante prudente con este tema. De hecho, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, apuntó este jueves que hasta "finales de julio o mediados de agosto" no contemplaba que se pudiera relajar el uso obligatorio de la mascarilla como herramienta de prevención de contagios de Covid-19 en la comunidad autónoma.

Así lo indicó el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde criticó el "debate" abierto en torno a la posible relajación del uso obligatorio de las mascarillas, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hubieran apuntado esta semana que "pronto" dejará de ser obligatorio dicho elemento fundamentalmente en espacios al aire libre.

El nuevo anuncio del presidente del Gobierno obliga a la Junta a mover pieza y a posicionarse claramente a favor o en contra de esta nueva media que será aprobaba previsiblemente en el Consejo de Ministros extraordinario del próximo jueves.

"Es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación", comentó el consejero andaluz de Salud, que se declaró así "en contra de que se abra un debate estéril" con el que "no ganamos nada, sólo bajar la guardia", según opinó.

Aguirre aseguró que en Andalucía "no se va a levantar la mascarilla, primero, hasta que no decaiga la Ley 2/2021, que es la que obliga de forma taxativa a las comunidades autónomas al uso de mascarillas en lugares públicos tanto abiertos como cerrados", y "hasta que no tengamos como mínimo un 75% de inmunidad total entre la población andaluza", es decir, "inmunidad de grupo" con esa proporción de población vacunada con las dos dosis.

La incidencia en Andalucía sube a 179 casos

La evolución del plan de vacunación y de los casos de coronavirus influirá también en el uso o no de las mascarillas en Andalucía. Este viernes 18 de junio, la incidencia acumulada en Andalucía ha subido 1,7 puntos desde ayer y se sitúa en 179,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, mientras que se ha registrado un fallecido por covid-19 y 1.453 positivos en el último día. La incidencia acumulada andaluza es casi el doble que la de España.

La mayor incidencia se registra en la provincia de Córdoba, con 248,6 casos, muy cerca de la cifra de riesgo extremo, establecida en 250 casos, y la menor es la de Almería, con 69,9 casos.

Desde que comenzó la pandemia han fallecido 10.149 personas por covid, se han registrado 605.666 contagios y se han curado 577.011 pacientes, de ellos 1.542 en el último día