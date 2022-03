Feijóo puede integrar a Fátima Báñez en una nueva "oficina del presidente"

Alberto Núñez Feijóo creará la Oficina del Presidente, un órgano de asesoramiento que estará fuera de la estructura orgánica del PP. Su idea es que profesionales que no militan en el partido o en su vida pública le asesoren, sobre todo, en materia económica. Es en este órgano donde puede entrar la ex ministra onubense Fátima Báñez. La titular de la cartera de Empleo con Mariano Rajoy fue uno de los apoyos que tuvo Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias anteriores con el PP. Aunque muchos sorayistas, como Juanma Moreno intentaron antes que Feijóo se presentase, las relaciones del gallego con la ex vicepresidenta no eran buenas.

El nombre de Báñez ha sonado como probable secretaria general del PP, pero algunas fuentes del partido entienden que la ex ministra, actual asesora de la CEOE y directiva de algunas empresas, no está dispuesta a dejar el ámbito de la empresa privada. Sólo una decisión firme de Feijóo podría conseguirlo, y lo que se piensa desde el partido es que querrá equilibrar los territorios con este nombramiento, el más importante después del cargo de presidente nacional.

Según la información del equipo de Feijóo, esta oficina será un órgano "discreto, sin perfil comunicativo, cuyo único objetivo será estar al servicio del país y no sólo del PP". "Aunque tendrá un claro componente económico, también servirá de punto de encuentro en propuestas de otra naturaleza de tipo social o incluso de política internacional. Es decir, funcionará como un 'think tank' que ayude a atraer talento y a recibir aportaciones programáticas de alto nivel", indica.

Una de las opciones de Feijóo es nombrar como secretario general a un madrileño, Alfonso Rueda, hombre de la confianza de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y es que en el PP no están del todo seguro de que la dirigente que provocó la caída de Pablo Casado no vaya a dar próximas batallas internas. El partido en Valencia ha solicitado que Esteban González Pons, el eurodiputado que está organizando el congreso, sea ese número dos.

Lo que parece claro es que no será un andaluz. Elías Bendodo pretendió esa secretaría, pero se juzgó incompatible como la Consejería de Presidencia de la Junta en un momento electoral. El malagueño o Loles López, secretaria general del PP-A, entrarán en el comité de dirección del partido.

El nuevo comité ejecutivo de Feijóo se reunirá, por primera vez, el domingo en Sevilla. Núñez Feijóo dejará claro en el congreso de Sevilla que dejará la presidencia de la Xunta y el liderazgo del PP gallego en proceso que comenzará a partir del lunes 4 de abril. El partido no convocará, de momento, un congreso extraordinario en Galicia, por lo que su actual secretario general, Miguel Tellado, asumirá la presidencia. Cuando quede elegido el nuevo presidente del Gobierno gallego, probablemente, Alfonso Rueda, actual número dos de la Xunta, se deberá celebrar ese congreso porque ambos cargos, el público y el orgánico, van unidos.