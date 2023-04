Ramón Fernández Pacheco: "No es una regularización generalista, se estudiará caso a caso"

Ramón Fernández Pacheco es el consejero de Medio Ambiente del Gobierno andaluz. Aunque la proposición de ley partió de los grupos parlamentarios del PP y de Vox, el Gobierno andaluz ha tenido que defender la ley de regularización de los regadíos ante el Gobierno central y Bruselas.

-¿Merece la pena tal desgaste político si saben que Bruselas y el Gobierno central se opondrán a la regularización?

-Nosotros ni Juanma Moreno, ni él ni todos los que le acompañamos en el Gobierno de la Junta, hemos venido a la política para no desgastarnos, asumimos esta responsabilidad, conscientes, de que esto conlleva desgaste. Nosotros nos desgastamos para que no lo hagan los andaluces. Desde luego, la posición más cómoda es la que ha tomado el PSOE durante muchos años. Mirar para otro lado, nosotros hemos tomado la iniciativa y hemos intentado, hasta la extenuación, un consenso. Yo mismo me he reunido en dos ocasiones con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el 28 de diciembre de 2022 y el 27 de febrero de 2023. En las mismas le he pedido la reunión de comisiones bilaterales técnicas para llegar grandes acuerdos por Doñana. Las dos ocasiones me dijo que sí, y las dos veces faltó a su palabra, lo que no podemos es seguir esta dinámica. La marca de este Gobierno es asumir la responsabilidad, aunque eso conlleve riesgos.

-La ley deja pendiente el asunto clave de dónde saldrá el agua, porque la ley de trasvase indica que este recurso sólo se utilizará para hectáreas con licencia acreditada en la actualidad para ello.

-A nadie se le puede olvidar que si Pedro Sánchez hubiera cumplido su palabra con Huelva y con Andalucía, y hubiera hecho las infraestructuras comprometidas en la ley del trasvase, de 2018, que él mismo aprobó, no estaríamos ante este problema. Ya estaría llegando agua en superficie al Condado de Huelva para estos agricultores, el problema es que no ha cumplido. Es una de tantas. Lo que no podemos permitir es que, desde Madrid, nos digan cómo hacer las cosas o que nos intenten tutelar como si fuésemos una región poco madura y no una comunidad autónoma desde hace tanto tiempo.

-Se enfrenta a la negativa de la Comisión Europea, que ya ha expresado su asombro por la iniciativa que trata el Parlamento de Andalucía. ¿Usted cree que se puede convencer a Bruselas de lo contrario?

-Si yo fuese comisario europeo y escuchase los disparates que está diciendo la ministra Teresa Ribera acerca de la proposición de ley, también me preocuparía y pediría explicaciones. Porque hay que recordar que España ya fue condenada en 2021 por sus incumplimientos en el entorno de Doñana. Esta proposición de ley es compatible con esa sentencia, con la protección de Doñana y con la preservación del acuífero, y a la vez ofrece soluciones a aquellos que se encuentran en una situación de desamparo desde hace años. Por lo tanto, si el Gobierno de España y el señor Sánchez y sus portavoces dejan de proferir insultos y extender bulos para trabajar juntos, tranquilos, estoy seguro que no tendremos problemas ante la Unión Europea.

-El Gobierno central también va a llevar la ampliación ante el Constitucional, el presidente puede solicitar la suspensión mientras no haya una sentencia.

-Degraciadamente, en Andalucía nos estamos acostumbrando a que el Gobierno central utilice el Tribunal Constitucional para atacarnos. Lo hemos visto con la reforma de los impuestos y con este proyecto de ley que viene a resolver un problema heredado de los gobiernos socialistas. En vez de seguir poniendo palos en las ruedas del desarrollo de Andalucía, deberían explicar cuál es la alternativa del PSOE para estas 600 familias del Condado de Huelva. Lo recomendable sería que dejasen de insultar al presidente de la Junta con calificativos tales como señorito o llamar rinconcito a Andalucía. Como carecen de argumentos, descalifican.

-¿Cómo podrán impedir que otros agricultores se sumen a la regularización que proponen? Nunca hay modo de poner un punto final.

-En absoluto, el primer requisito es que estos agricultores deben demostrar que tienen unos derechos históricos, que han estado practicando la agricultura en la zona de modo previo al plan de la Corona Forestal de 2014. Por eso, esta proposición de ley no es una regularización generalista como algunos sostienen, esta proposición prevé la creación de una comisión técnica que estudiará caso a caso cada una de las peticiones. Y, a la vez, pedimos que el Gobierno central cumpla su palabra con Huelva y acometa las infraestructuras prometidas en la ley del trasvase de 2018.