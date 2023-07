Juanma Moreno y Teresa Ribera chocan ahora por la sequía

La sequía ha entrado en campaña y a menos de una semana para la cita electoral del 23J, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera han chocado por la gestión de los recursos hídricos.

El presidente de la Junta confía en que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la Moncloa para ir de su mano ante la Comisión Europea para pedir que Andalucía sea reconocida como Región de Especial Singularidad, debido a que es "la región más seca de Europa".

Moreno repite el mantra de que sin agua no se puede competir en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades para asegurar el empleo y el desarrollo de la economía. "Cuando un gobierno no es capaz de interpretar el sufrimiento de los agricultores y ganaderos y un presidente no es capaz de salir en auxilio de algo tan importante como es el agua para los españoles del sur, es que ese presidente no es que haya perdido el norte, sino que ha perdido el sur, y lo ha perdido para siempre", ha sentenciado este lunes Moreno.

En cualquier alocución, el presidente de la Junta aprovecha para reclamar más recursos para hacer frente a las infraestructuras hidráulicas que el Gobierno central no ejecuta. Este lunes ha asegurado que desde 2019 ya alertó de la situación de sequía e "imploró" obras hidráulicas al Gobierno, cuya "ministra que va de número dos en Madrid", en referencia a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se dedica a insultar" a Andalucía "todos los días" en lugar de "acometer las obras que se necesitan".

Es imposible vivir sin agua.Llevamos 1200 mill de € en infraestructuras hídricas en Andalucía. Somos el mejor aliado de los andaluces en seguridad hídrica.Qué ha hecho la Junta además de ampliar regadíos y autorizar nuevos campos de golf... ni idea. ¡Que no te engañen!#23J🌹 https://t.co/ZHzXFOwVuE — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) July 17, 2023

La ministra no se ha quedado callada y vía Twitter ha respondido al presidente de la Junta. "Es imposible vivir sin agua. Llevamos 1200 millones de euros en infraestructuras hídricas en Andalucía. Somos el mejor aliado de los andaluces en seguridad hídrica. Qué ha hecho la Junta además de ampliar regadíos y autorizar nuevos campos de golf... ni idea. ¡Que no te engañen!", ha publicado este lunes.

Para el presidente de la Junta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha perdido el sur para siempre" debido a la "falta de inversiones" en materia hídrica en la región cuando "peor se está pasando" por culpa de la sequía.