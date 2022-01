Juanma Moreno acusa la presión de Vox y abre la puerta a elecciones inmediatas

Juanma Moreno abre la puerta a convocar elecciones en febrero. El presidente de la Junta ha admitido en una entrevista televisiva que si se produce un "bloqueo sistemático" en el Parlamento, disolverá la Cámara el mes próximo y, por lo tanto, los comicios se celebrarían entre finales de abril y mayo, ya que deben pasar 54 días desde la firma del decreto de disolución y la colocación de las urnas.

Ese calendario adelantaría los planes del Gobierno andaluz, que contaba con aprovechar el primer semestre de 2022 para seguir desarrollando su agenda legislativa y que las elecciones fueran en "junio u octubre", como dijo el propio Moreno. La contundencia del mensaje que ha enviado Moreno desde Fitur es consecuencia directa del posicionamiento de PSOE, Unidas Podemos y Vox, que tienen previsto votar a favor de la celebración de un Pleno extraordinario para que Jesús Aguirre explique la situación de la pandemia.

La advertencia del presidente de la Junta no es nueva. Cuando cayó el proyecto de Presupuesto de 2022 por el rechazo de PSOE, UP y Vox ya anunció que habría elecciones si su Gobierno no tiene margen de maniobra en el Parlamento. Lo cierto es que, desde aquella derrota, PP y Cs no han perdido ni una sola votación en la Cámara hasta ahora. Si empiezan a sucederse fracasos como los que se prevén hoy en la Diputación Permanente, Moreno asegura que no hará "perder ni un minuto a los andaluces" y convocará elecciones.

Moreno, que ha presentado el pabellón de Andalucía en Fitur, ha dicho que si se da esa situación en febrero "no podremos seguir la legislatura" y, aunque su deseo es seguir "al máximo", si no puede hacerlo no extenderá "lo que debiera ser una agonía". "Si llega ese momento seré el primero que disolverá el Parlamento de forma automática", ha insistido Moreno, que deja en manos de PSOE y Vox "lo que dure" su mandato.