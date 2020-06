Los viajes a la playa, pendientes de la decisión que tome este sábado la Junta sobre la movilidad

La Junta ya sabe que todo el territorio andaluz pasará a la fase 3 el lunes, pero no es probable que los viajes entre provincias se permitan ese mismo día. Numerosas familias esperan la decisión de Juanma Moreno no sólo para ir a la playa, sino también para poder reencontrarse después de tres meses en la distancia a causa de la pandemia. No son pocos los que aún no han podido ver en persona a sus familiares al vivir en provincias distintas.

Los técnicos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio están elaborando un informe a petición del propio Juanma Moreno para que el Gobierno regional decida cuándo solicita el levantamiento de las restricciones para viajar.

El presidente andaluz se reunirá este sábado con el comité técnico de la Consejería de Salud para tomar esta decisión. Moreno reveló ayer durante la sesión de control en el Parlamento que ha solicitado un informe sobre movilidad para tomar las decisiones fundadas en criterios ténicos. El comité sanitario de la Junta será quien elabore este documento.

Sin embargo, en el Gobierno de la Junta hay dudas sobre cómo será el traspaso de competencias. "En el BOE nos dice que vamos a ser la autoridad, pero no sabemos cuáles van a ser las competencias", se quejó Moreno en su intercambio con Susana Díaz en el Pleno.

El jefe del Ejecutivo andaluz desveló que el pasado domingo Pedro Sánchez se comprometió a que la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, informaría detalladamente a los territorios sobre la cesión de competencias. Esta comunicación, denunció Moreno, no se ha producido.

El levantamiento de las restricciones de movilidad son una preocupación para el Gobierno de la Junta, aunque aseguran que no les temblará el pulso si tienen que volver a confinar un municipio o distrito sanitario si se produce un rebrote. Las reservas del Ejecutivo andaluz radican más en su capacidad real para tomar esas decisiones. Hay dudas, por ejemplo, en la fórmula para prohibir los movimientos o en disponer de las fuerzas de seguridad para hacerlo.

La coordinación entre la Junta y el Gobierno será básica en las próximas etapas de la pandemia. Como ejemplo de colaboraciones previas está la gestión de crisis como los incendios forestales, con un ejemplo muy destacado en el fuego que arrasó más de 8.000 hectáreas en los aledaños de Doñana, hace ahora tres años. En aquella ocasión se cerró la salida por carretera de la localidad onubense de Matalascañas para evitar afección a la población, pero no se produjo un confinamiento como tal.