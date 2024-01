La Junta aún no ha solicitado al Gobierno los 200 millones de euros para las desaladoras

El Ministerio de Transición Ecológica dispone de 200 millones de euros para financiar con la Junta dos desaladoras en la costa de Almería y de Málaga, pero aún no ha recibido la petición del Gobierno andaluz. No se conoce la ubicación prevista ni hay un proyecto en redacción, explican fuentes cercanas al Ministerio, a pesar de que las ayudas del Plan de Recuperación, Transición y Resilencia se aprobaron el 11 de mayo de 2023 mediante un real decreto que fue renovado el pasado 10 de enero con la aprobación del llamado decreto ómnibus. En cualquier caso, la construcción de estas dos plantas no paliarán el actual déficit hídrico de la zona, ya que se necesitan unos tres años para planificarla y levantarla.

El caso contrasta con el de la Generalitat de Cataluña, que ha presentado el proyecto para ampliar la desalinizadora del término municipal de Blanes, conocida como Tordera. Esta planta llegará a ampliar su producción hasta los 20 hectómetros cúbicos anuales, suficientes para abastecer a una población de 300.000 habitantes. A pesar de que las comunicaciones entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta pasan por buenos momentos, a raíz del acuerdo sobre Doñana, ambas administraciones no terminan de ponerse de acuerdo sobre estas dos infraestructuras. Han pasado más de nueve meses desde la aprobación del decreto, y en Madrid aún no hay un proyecto concreto de desalación.

El Gobierno andaluz aprobará el próximo lunes su cuarto decreto de sequía. Sí se prevé la construcción de desaladoras portátiles en la Axarquía y la Costa del Sol, que paliarán la falta de agua ene el momento más duro de esta sequía, aunque no son soluciones estables. La Junta también contempla la opción de llevar agua en buques a los municipios más afectados a través de los puertos de Carbonera, Málaga y Algeciras. Para ello hay que construir las terminales de estos suministros, pero también se tratan de soluciones no duraderas.

En Andalucía los principales problemas de abstecimiento se esperan en la Axarquía, en la Costa del Sol y en el Campo de Gibraltar. A diferencia de las dos primeras, esta comarca gaditana es bastante lluviosa, pero a la sequía se une la escasa capacidad de abastecimiento de sus pequeños embalses. También hay problemas en Córdoba y Jaén, pero las poblaciones afectadas son menores que las litorales.

Desaladoras, de descartarlas a apoyarlas

La opinión de los gobiernos centrales y de la propia Junta sobre las desaladoras ha ido cambiando en las dos últimas décadas. Estas plantas aprovechan el agua de mar para abastecer tanto a la población como a los regantes, pero consumen mucha energía, producen salmuera y elevan el precio del líquido. Durante la larga sequía del primer lustro de años años noventa se proyectaron varias depuradoras en el litoral de Cádiz y Málaga, pero se desecharon por el tiempo de construcción y sus altos costes. Más tarde, en 2008, cuando la disminución de las precipitaciones por el cambio climático se hizo evidente a la vez que siguió aumentando el consumo, el Gobierno central y la Junta acordaron construir una desaladora entre Mijas y Fuengirola para producir 20 hectómetros cúbicos. Se adjudicó sus construcción a una unión temporal de empresas formada por Sacyr, Sadyt y Construcciones Vera. En 2012, el ministro Miguel Arias la dejó en un cajón por lo que juzgó como un precio inasequible y una dudosa sostenibilidad.

Málaga es una de las provincias donde más está afectando la sequía, en sus embalses hay ahora menos de 100 hectómetros cúbicos. En la capital hay una desalobradora, la de El Atabal, y recientemente Estepona ha solicitado los permisos para crear una para el municipio. Y respecto a desaladoras, hay una en Marbella y también se ha anunció la construcción de otra en la Axarquía, la que sería financiada por el Gobierno y la Junta.

Loa Junta tiene prevista una ampliación de la de Marbella, que podría estar finalizadas antes de verano. La planta pasará de producir ocho hectómetros cúbicos de agua a 12 hectómetros con un cambio de membranas en los bastidores. A largo plazo, podría llegar a pasar a producir más de 20 hectómetros.

Por otro lado, en la Axarquía están a la espera de la construcción de una desalador. Actualmente, el proyecto está siendo desarrollado en las mesas de trabajo que creó la Junta de Andalucía y el Gobierno, después de que este último anunciara que iba a financiarla. Cabe señalar que estos grupos están centrados en la integración y fusión de trabajos técnicos privados con la implementación de una desaladora pública. según el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, se había encontrado un terreno disponible cerca de la depuradora, al norte de la Nacional 340, que cumple con los requisitos técnicos y cuenta con la aprobación de los expertos municipales.

La provincia andaluza con mayor número de desaladoras es Almería. Cuenta con plantas en la ciudad de Almería, en Carboneras, Campo de Dalías y la del Bajo Almanzora. Esta última con problemas técnicos. Estas instalaciones hacen que Almería, a pesar de ser una de las zonas donde la falta de lluvias de esta sequía es más grave, solvente de mejor forma la escasez natural.