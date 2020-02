Marta Bosquet: “Defender Andalucía no es envolverse en la bandera"

2020 ya no es el año del cambio. La presidenta del Parlamento, Marta Bosuet, ha abierto en la sede del legislativo los actos institucionales del Día de Andalucía con un discurso sin alusiones al cambio en San Telmo. El segundo discurso de Bosquet como jefa de la Cámara ha tenido guiños al cambio climático, a la igualdad entre hombres y mujeres y a la violencia de género. La coincidencia con el discurso del Gobierno de PP y Ciudadanos ha estado en la defensa de la “solidaridad y la lealtad” que debe regir el Estado de las autonomías, como contraposición a las reclamaciones independentistas. No obstante, ha hecho una advertencia a quienes utilizan el andalucismo para su propio interés: "defender Andalucía no es envolverse en la bandera"

Bosquet ha intercalado las menciones a la situación nacional -"sin igualdad, el proyecto común se fractura"- con la reivindicación del "espíritu del 28-F". "Hace 40 años la voz de Andalucía fue inequívoca", ha defendido la política almeriense, en referencia a las reclamaciones autonomistas que desembocaron en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y el posterior Estatuto. "Hoy, como entonces, vamos a seguir defendiendo la igualdad entre a los privilegios", ha insistido.

Esta igualdad, ha dicho Bosquet, debe tener su traducción en el modelo de financiación autonómica. En la tribuna de invitados estaba presente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de poner en marcha la reforma del sistema que ella misma reclamaba como consejera andaluza. "La igualdad entre españoles requiere de recursos", ha reiterado la presidenta de la Cámara regional, que se abstuvo en la pasada legislatura durante la votación del acuerdo parlamentario que reclamaba este aumento de la financiación.

"Nadie duda de lo que es una realidad: Andalucía esta infrafinanciada", ha dicho antes de conminar a los "representantes públicos de Andalucía, desde sus diferentes responsabilidades".