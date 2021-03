Multas por saltarse las restricciones de movilidad y viajar sin causa justificada

Tras el anuncio de las nuevas medidas que se tomaron con respecto al toque de queda y la movilidad en Andalucía para luchar contra la enfermedad del coronavirus, hay que señalar las diferentes posibilidades que existen para poder moverse entre las provincias, si hay una causa justificada. Si esa razón no se encuentra entre las justificaciones permitidas para viajar, los ciudadanos se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros.

Multas por viajar sin justificación

La potestad para fijar la cuantía de estas sanciones es de las comunidades autónomas, pero en el caso de que no lo hayan hecho se acudirá a la normativa estatal, y las multas entonces serán impuestas normalmente en base a la Ley General de Salud Pública (LGSP).

Si no se justifican debidamente las razones para moverse entre provincias, las personas se pueden enfrentar a multas muy importantes si se ha cometido una infracción leve, grave o muy grave. Las cuantías van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros, por lo que se debe ir con toda la documentación necesaria para no tener problemas en las carreteras o en los controles que está realizando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La multa por viajar sin justificación es más pequeña si se hace solo que acompañado y se incrementa si se detecta que el viajero está además contagiado por el coronavirus.

Estas infracciones incluyen el no acatar las órdenes de la autoridad o ser el principal responsable de la organización de un evento donde no se estén cumpliendo las medidas sanitarias que han establecido las autoridades.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha señalado que, salvo una causa justificada, las provincias estarán cerradas durante la Semana Santa y hasta el 9 de abril

Conviene recordar que el estado de alarma que se aprobó el pasado otoño, finaliza el 9 de mayo y, por ejemplo, la medida del toque de queda perderá su efecto. Tras esto, las autoridades tendrán que consultar con los comités científicos sobre la evolución de la pandemia y saber la efectividad del proceso de vacunación, el cual sigue a un ritmo muy bajo dentro de las previsiones que se tenían cuando llegaron las primeras dosis.

Por lo tanto, hay que extremar la precaución durante todas estas semanas para que no haya una tendencia al alza en cuanto a los contagios y para no recibir una multa por no respetar las medidas sanitarias.

Justificantes para poder viajar entre provincias o comunidades

Uno de los motivos por los que una persona se puede mover entre las provincias andaluzas es si un trabajador por cuenta propia o ajena necesita cambiar de lugar por motivos laborales, siempre que se aporte un certificado de la empresa o del cliente con el que va a realizar la actividad comercial, la norma ya avisa de que el simple hecho de ser autónomo no permite desplazarse por los territorios.

Otras razones para desplazarse entre provincias son ir a los centros educativos para recibir clases o para hacer exámenes u otras pruebas. También, se puede regresar al domicilio habitual, aunque el afectado tendrá que justificarlo con el certificado de empadronamiento o el carné de identidad. Por último, está justificado ir a cuidar a personas mayores o moverse por un asunto sanitario como una operación quirúrgica o una prueba.