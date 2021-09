Susana Díaz dimite del Parlamento andaluz

La ex presidenta de la Junta Susana Díaz ha entregado su acta como parlamentaria andaluza. No volverá a la Cámara autonómica, y se dedicará, en exclusiva, al Senado. El nuevo líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se ha encargado de transmitir esta noticia este sábado, y lo ha enmarcado en un proceso de renovación del partido que concluirá la primera semana de noviembre en Torremolinos, cuando sea proclamado secretario general.La salida de Susana Díaz ha sido un tanto tortuosa, ha puesto en aprieto a su grupo parlamentario en varias ocasiones, aunque Espadas ha sido capaz de reconducir el conflicto hasta el día de Hoy. La ex presidenta fue nombrada senadora por el Parlamento andaluz en julio, pero quiso conservar el acta y la presidencia del propio grupo hasta que no se ha asegurado un plus de responsabilidad en el Senado. Allí ha sido elegida presidenta de la comisión de Industria.

Una vez que Díaz perdió las elecciones primarias contra Espadas, estaba cantado que dejaría la Cámara andaluza, pero la ex presidenta se ha venido resistiendo durante este tiempo. Díaz perdió el Gobierno de la Junta en diciembre de 2018, y hasta ahora ha ocupado ele scaño de líder de la oposición en el Parlamento andaluz.

El PSOE-A acudirá al 40º congreso federal de Valencia con el liderazgo de Espadas, y Susana Díaz no estará entre la delegación andaluza.