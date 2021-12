"La medida de reducir las cuarentenas del covid es acertada: hay que adaptarse a la pandemia"

"La medida de acortar las cuarentenas, como ya se ha hecho en EEUU, es acertada de acuerdo a la nueva realidad de la pandemia", considera el doctor Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador del área de Pediatría de Grupo IHP en los hospitales Vithas Almería y Granada.

Esta posibilidad se debate este miércoles en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. Reducir el tiempo en aislamiento por covid de diez a cinco días se baraja, principalmente, para impedir una nueva parálisis de la actividad económica, en un contexto de la pandemia marcado por una elevada transmisión del coronavirus y las altas coberturas de vacunación en el ámbito nacional. Además de EEUU, otros países europeos estudian avanzar en esta línea, como Italia y Grecia.

EEUU ya ha dado el paso

Las primeras medidas encaminadas a reducir el tiempo en aislamiento de los afectados por el covid han sido adoptadas en EEUU: "El centro de control de enfermedades de Atlanta (EEUU), el día 27, cambió el aislamiento de las personas covid positivo asintomáticas, de modo que ahora son cinco los días de aislamiento más otros cinco de mascarilla y distancia social. Con el grado de transmisión es una decisión correcta basada en evidencia científica", explica el experto.

Las personas con pocos síntomas pueden contagiar "los primeros días tras haber contraído la infección", añade el doctor Giménez Sánchez, al considerar que "no tiene sentido prolongar el aislamiento" ante el grado de transmisión actual de la variante ómicron; y "teniendo en cuenta que la mayoría de los casos son asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Más del 80% de la población está vacunada con dos dosis. Es una medida adecuada".

Otro de los cambios que establece el Centro de Control de Enfermedades de EEUU se refiere a los contactos estrechos. Cuando el "contacto con positivo está vacunado con dos dosis y no tiene síntomas, no tiene aislamiento; si bien se recomienda test diagnóstico aproximadamente a los cinco días. Y si en algún momento aparecen los síntomas hay que hacer el test; y si sale positivo pues esa persona tiene que seguir cinco días de aislamiento más cinco de mascarillas y distancia social".

Para los casos de no vacunados o que no han completado la pauta de vacunación y han mantenido contacto estrecho con un positivo: en EEUU sí consideran los cinco días en aislamiento más cinco días de mascarilla y distancia.

Estas medidas adoptadas en EEUU son estudiadas en España por los comités de expertos. El doctor Giménez Sánchez las considera acertadas de acuerdo a la evolución de la pandemia: "Creo que debemos adaptarnos a los cambios de la pandemia, en cada momento. Me parece correcto hacer cambios en los protocolos. Tenemos a miles de personas asintomáticas que no contagian. Hoy sabemos que los asintomáticos transmiten los primeros días tras el contagio, aunque al 100% no podemos estar seguros. Pero ante el grado de transmisión tan alto y con una mayoría de casos leves, tenemos que asumirlo un poco", asevera el experto.

Proceso de adaptación

"Estamos asistiendo un cambio en la pandemia por la alta cobertura de vacunación y por el propio virus que tiende a ser menos agresivo. Tenemos que adaptarnos", concluye.

Se trata de medidas "acertadas", según ha explicado el experto, en la población general, si bien en el caso de los profesionales sanitarios y otros perfiles asistenciales, "hay que ser cauto".