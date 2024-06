Adelante Andalucía acusa a Moreno de "vender" la Sanidad y la Educación públicas

Con una camiseta blanca y con letras verdes con el lema "orgullo andaluz", el portavoz de Adelante Andalucía ha puesto la primera voz crítica en la jornada de tarde del debate político en el Parlamento Andaluz. "Señor, presidente, se le están poniendo todas las hechuritas de su precedesora, (en referencia a Susana Díaz) cuando dice que cuando yo lo critico, critico a Andalucía", le ha dicho el portavoz José Ignacio García quien ha desgranado los principales problemas de la comunidad, "a los que no se ha referido en su intervención, como el que hay 46,8% de niños andaluces en riesgo de pobreza, lo que a mí me quitaría el sueño".

García ha denunciado que el Gobierno andaluz está "vendiendo" la sanidad y la educación públicas, "abaratando los costes de producción para convertir la sanidad en un negocio rentable con una bolsa de interinos sin actualizar desde hace tres años", y cerrando seis colegios públicos, "en lugar de ampliar la ratio de alumnos por clase. Un argumento al que el Juanma Moreno ha respondido con la inversión por alumno, "1.455 euros más en el mayor sistema público de Educación de España".

Aunque el principal debate entre el portavoz de Adelante Andalucía y el presidente de la Junta se ha centrado en el turismo, con dos visiones diferentes de la industria. "Su modelo turístico pasa porque nuestras ciudades se están convirtiendo en un parque temático, porque suben los precios de la vivienda y porque cada hotel gasta tres veces más de agua que las viviendas", ha dicho García.

Juanma Moreno, por su parte, lo ha acusado de turismofobia, y le ha pedido "respeto" para un sector que genera 26.000 millones de euros al año, un argumento respondido por García, "a mí me da igual que me diga eso, la turismofobia no existe, pero usted lo que tiene es vecinofobia".