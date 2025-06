Los agricultores de Doñana piden volver a activar la ley de regadíos en el Parlamento de Andalucía

A pesar de que desde el Gobierno se apunta a las próximas semanas para comenzar a publicar las primeras órdenes que subvencionen el abandono de cultivos, los agricultores del entorno de Doñana, al menos los agrupados en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, han pedido a los grupos parlamentarios de PP y Vox que vuelvan a tramitar la proposición de ley para modificar el Plan Especial de la Corona Norte. Esta norma fue la que originó un enfrentamiento entre las dos administraciones e incluso con las instituciones europeas, lo que forzó a todas ellas a suscribir el denominado Acuerdo por Doñana, en el que se contemplaba una ayuda que podrá llegar hasta los 10.000 euros por cada hectárea cultivada y que extrae sus recursos del acuífero, que sea abandonada y devuelta a su estado natural.

Así se ha acordado tras una votación de los miembros de la plataforma, todos ellos agricultores del Condado de Huelva, que expresaron sentirse "abandonados y engañados" por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras 20 meses sin avances en el conocido como 'Pacto de Doñana'.

Los agricultores han manifestado no entender que "se hayan activado las ayudas para todos los colectivos -universidades, entidades sociales, etc.-, incluso los ayuntamientos y nosotros sigamos sin tener noticias". Fue, tal y como han recordado en la asamblea, gracias "al consenso con los agricultores cuando se avanzó en esta solución y línea de ayudas. Y somos precisamente nosotros los que no hemos cobrado nada", ha subrayado el portavoz de la Plataforma, Manuel Mora.

En el mismo sentido, ha lamentado que "ya sabemos que nuestras ayudas no van a estar disponibles hasta marzo o abril del año que viene". Por este motivo, los agricultores han acordado "plantar todas las hectáreas, no dejar ni una fuera", mientras no se dé una solución a las promesas incumplidas.

La firma del pacto se produjo en Almonte el 27 de noviembre de 2023, "y aún no tenemos nada", ha explicado Mora. Por este motivo, "hemos retomado las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento Andaluz" y ya se ha comunicado por escrito a los grupos parlamentarios de Vox y del PP la decisión de la asamblea. A juicio del portavoz, los agricultores "lo han dado todo por este pacto, retiraron la proposición de ley del Parlamento andaluz, su única baza hasta entonces para salvar sus explotaciones, y ahora esperan que las administraciones respondan".

Siguen los plazos marcados

En diciembre del año pasado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció la habilitación de 28 millones de euros correspondientes a las bases reguladoras para conceder las subvenciones a los agricultores que se sumen a la renaturalización de sus terrenos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Se trata de los fondos que el Gobierno se comprometió a poner encima de la mesa para que los productores de frutos rojos que riegan sus fincas con agua del acuífero, dejaran de hacerlo. Dado que las ayudas ascendían a 100.000 euros por hectárea de los que el Gobierno ponía 70.000, la cantidad de hectáreas que podrían dejar de estar en producción con esta primera convocatoria de ayudas, asciende a 400, algo que se espera cubrir con creces.

Aagesen concretó que se trata “de la primera de las tres convocatorias que se tienen previsto poner en marcha”. Es más, también dejó la puerta abierta a que “sean más si son necesarias”. Hay que tener en cuenta que las hectáreas irregulares certificadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ascienden en la actualidad a poco más de 700, por lo que al final del marco temporal del Acuerdo por Doñana, en el año 2027, se daría por más que cumplido el objetivo de terminar con los cultivos ilegales del Parque, entendidos como tales, aquellos que extraen agua directamente del acuífero.

Además, la semana pasada poco antes del encuentro con los ayuntamientos firmantes del acuerdo para entregar las ayudas para la eliminación de los asentamientos, Francisca Baraza, comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Miteco, recordaba que "la tramitación sigue los plazos marcados" por lo que todo hace prever que será en las próximas semanas cuando comiencen a verse los primeros frutos del mismo.