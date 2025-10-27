Los agricultores del entorno de Doñana pueden pedir desde este lunes las ayudas de la renaturalización

Un trabajador en una bicicleta en un terreno de cultivo en el entorno de Doñana.

La Fundación Biodiversidad ha abierto este lunes, hasta el próximo 15 de enero, la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para que los agricultores del entorno de Doñana soliciten las ayudas a las actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia socioeconómica del espacio natural, dentro del Marco de Actuaciones que está dotado con 28,5 millones de euros. Las ayudas tienen un importe anual de hasta 7.000 euros por hectárea durante diez años.

Así lo recoge la convocatoria abierta en la página de la Fundación Biodiversidad, consultada por Europa Press, después de que el sábado se publicara la resolución en el Boletín Oficial del Estado.

El ámbito de aplicación de las ayudas se circunscribe a las parcelas agrícolas de regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana -Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla)-, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no sean superficies incorporadas al regadío después de noviembre de 2022.

La convocatoria señala que la ayuda podrá alcanzar hasta el cien por cien de los costes subvencionables y que el número máximo de hectáreas a financiar por solicitud no podrá ser superior a 107 hectáreas.

La cuantía para cada beneficiario tendrá un tope de 70.000 euros por hectárea distribuidos en diez anualidades, a razón de un importe máximo de 7.000 euro por hectárea y año, y los propietarios podrán solicitar un anticipo para las actuaciones que podrá alcanzar la cantidad de 14.000 euros por hectárea. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta que se agoten los fondos disponibles.

La convocatoria establece además que podrán ser beneficiarias las personas físicas y las jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.

El Ministerio subrayó que las ayudas alcanzarán las 400 hectáreas, lo que "no impide que se amplíe en las próximas convocatorias, llegando a la superficie total de cultivo".

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que el Gobierno de España "cumple en su compromiso para que Doñana vuelva a estar en las mejores condiciones" y en la "diversificación del sector agrario y su entorno" con "una apuesta que supone 28,5 millones de euros" para "revertir la degradación ambiental y recuperar el funcionamiento ecológico" con una proyección de futuro que permita nuevas posibilidades de desarrollo sostenible, innovador y justo".

Rico señala que esta convocatoria vendrá seguida "como mínimo" de dos convocatorias posteriores "para que, de acuerdo con el compromiso adquirido con el gobierno, ninguno de los agricultores que cumplan con las condiciones requeridas se quede fuera de la cobertura del marco de las ayudas".