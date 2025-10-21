La asociación Amama denuncia en la Fiscalía el "borrado de historiales médicos" en Andalucía

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, registra en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El supuesto borrado, que este colectivo entiende que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia, ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían "desaparecido" de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el "cambio nomenclaturas" en algunas de ellas.

El caso se enmarca en una crisis más amplia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Se estima que más de 2.000 mujeres pudieron verse afectadas por demoras o fallos en la comunicación de resultados de mamografías dudosas.

En paralelo, la Junta de Andalucía reconoció retrasos significativos en la atención de aquellas pruebas complementarias solicitadas tras mamografías con resultados no concluyentes y anunció un plan de revisión de los casos antes del 30 de noviembre.