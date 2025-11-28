Amama recuerda a la Junta de Andalucía que pedían "acto único para todas las mujeres"

La Asociación Amama ha recordado este viernes que su petición por escrito a la Junta de Andalucía de que "recuperara la atención de acto único en caso de dar positivo en cáncer de mama: mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día" era "para todas las mujeres"; de forma que el compromiso en el Debate del Estado de la Comunidad del presidente andaluz, Juanma Moreno, de hacer mamografía, ecografía e incluso biopsia en "un acto único" para los casos de BI-RADS 4 y 5 -los estadios de posible cáncer de mama más altos- "es la mitad de lo que pedíamos".

Así lo ha manifestado la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en unas declaraciones a Europa Press. La Asociación Amama Sevilla -que desveló los fallos de comunicación en el programa de detección precoz del cáncer de mama- hizo llegar a la Junta de Andalucía una batería de propuestas de cara al proyecto de Presupuestos 2026 una vez que su participación en la comisión de agentes sociales no contó con el apoyo del PP, con mayoría absoluta en la Cámara. Entre las medidas que plantean, además de la recuperación del acto único, Amama propuso que la Administración sanitaria financie las pelucas en caso de tratamientos con pérdida del cabello.

Esta petición también ha sido atendida por la Junta. La asociación planteaba el estudio de reducciones fiscales para mujeres mastectomizadas en situación de "especial vulnerabilidad" y recordaba en un comunicado que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un plan de choque para hacer frente a la crisis de los cribados de 705 millones de euros, con la contratación de 101 profesionales, pero que en los presupuestos para 2026 "no aparece ninguna partida dedicada específicamente a los cribados; al menos, no la identificamos, ni a la atención específica del cáncer de mama".

"Las mujeres afectadas por la negligencia necesitan que el Gobierno andaluz cumpla con lo prometido y detalle en el presupuesto el destino de esos 701 millones de euros y de los 101 profesionales que incrementarán la plantilla del SAS en 2026", insistió Amama, para la que hay que garantizar "plantillas completas y estables en todos los hospitales, con contratos estables y de larga duración a los especialistas relacionados con la atención al cáncer de mama en Andalucía, al personal de Enfermería, TCAE y profesionales técnicos superiores".

La lista de las peticiones de la asociación

Amama exigió atención psicológica a las mujeres que sufren la experiencia de un cáncer ginecológico, incorporando a psico-oncólogas en todas las unidades de mama y en todos los servicios de oncología ginecológica; asegurar los tratamientos de rehabilitación "completos y suficientes" a todas las mujeres afectadas por mastectomía en caso de que sean mujeres afectadas por la negligencia del cribado; y establecer circuitos preferentes para la atención a mujeres con cáncer e informar de ellos a las asociaciones y ciudadanía.

Amama reclamó en la publicación mensual de las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos oncológicos y cirugías, tanto primeras consultas como revisiones, e informar de ellas a las asociaciones. Demandó establecer por Decreto tiempos de espera máximos en primeras consultas, revisiones, pruebas diagnósticas, tratamiento y cirugías -incluida la reconstrucción mamaria- en procesos oncológicos; y potenciar las aulas de cáncer de mama de la Escuela de Pacientes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este jueves que en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama -que llevan el nombre técnico de BI-RADS 4 y 5- las pacientes tendrán su mamografía, ecografía e incluso una biopsia en un "acto único". Con esta medida, "vamos a evitar que tengan que volver varias veces al hospital y vamos a acelerar el diagnóstico", subrayó el presidente Moreno.

"Todo en un solo día -enfatizó- para evitar la lógica ansiedad que genera la espera de esas pruebas". Igualmente, anunció "una nueva ayuda para la adquisición de prótesis capilares en tratamientos de quimioterapia" y aseguró que se establecerán protocolos "iguales" en todos los hospitales públicos de Andalucía. El presidente sostuvo que su Gobierno ha respondido "en tiempo récord" a los fallos del cribado y apuntó que este viernes "se habrá atendido a las 2.317 mujeres que se vieron afectadas" por los errores de comunicación en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

"El sistema de prevención del cáncer ha salido claramente reforzado, con más servicios, con más ayuda, con más sensibilidad", apostilló Juanma Moreno, que insistió en que su Gobierno "reacciona ante los problemas, actúa con firmeza y el resultado es que la sanidad pública de Andalucía sale más fuerte que antes". "La supuesta privatización -continuó- es rotunda y categóricamente la gran mentira de la izquierda. Y por mucho que se repita, la mentira no se va a convertir en verdad. La sanidad pública es el ámbito de la gestión al que este Gobierno, además de recursos, le ha puesto más cariño, empeño y dedicación".

"Cariño" al que Moreno puso números: se destina a sanidad uno de cada tres euros del Presupuesto, y Andalucía ronda el 7% del PIB de la tercera economía de España y la decimocuarta de Europa, que "es una cifra inimaginable en etapas anteriores". "Los recursos han aumentado año a año hasta alcanzar los 16.265 millones de euros de 2026, que es la cifra más alta de España en inversión sanitaria, 6.435 millones de euros más que cuando llegamos al Gobierno", señaló en su discurso.

Sobre los cribados, puntualizó que la Junta implantó el de cáncer de colon y el de cuello de útero, "que antes no existían". "Hemos ampliado el de mama de 49 a 71 años y estamos a la cabeza de España en el cribado neonatal (prueba del talón), triplicando el catálogo del Ministerio de Sanidad". "Pese al ruido interesado y desmesurado, el informe 2024 de la Sociedad Española contra el Cáncer sitúa el plan preventivo del SAS a la cabeza de España. Andalucía ha multiplicado por cinco la inversión en equipos oncológicos para que los andaluces tengan las herramientas más avanzadas en el diagnóstico temprano del cáncer y su tratamiento".